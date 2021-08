Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Auf wen treffen Bayern, BVB, Leipzig und Wolfsburg?

Istanbul. Am Donnerstag (26. August) schaut ganz Fußball-Europa nach Istanbul, wo die Champions-League-Auslosung für die Gruppenphase stattfindet.

Bei der Champions-League-Auslosung befinden sich auch vier deutsche Teams in den Lostöpfen: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Gegen wen müssen die vier deutschen Teams in der Gruppenphase der Königsklasse ran? Bekommen sie es mit dicken Brocken zutun oder haben sie Losglück?

Alle Infos zur Auslosung der Champions League im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------

Lostöpfe bei der Auslosung der Champions League 2021/22.

Lostopf 1: FC Chelsea, FC Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, FC Bayern München, Inter Mailand, LOSC Lille, Sporting Lissabon

FC Chelsea, FC Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, FC Bayern München, Inter Mailand, LOSC Lille, Sporting Lissabon Lostopf 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Manchester United, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund

Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Manchester United, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund Lostopf 3 : FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Shakthar Donezk, RB Salzburg

: FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Shakthar Donezk, RB Salzburg Lostopf 4: AC Mailand, VfL Wolfsburg, FC Brügge, Malmö FF, Young Boys Bern, Dynamo Kiew, Sheriff Tiraspol, Besiktas Istanbul

---------------

Champions League 2021/22: Die Gruppen

---------------

Donnerstag, 26. August, 07.45 Uhr: Heute ist es soweit! Um 18 Uhr wird die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Mit wem bekommen es die deutschen Vertreter zutun?

22.37 Uhr: Der BVB geht durch seine Position in Topf 2 einigen Hochkarätern aus dem Weg. Real Madrid, FC Barcelona, FC Liverpool, Juventus Turin, Manchester United und Paris sind alle im selben Topf.

18.32 Uhr: Auch dabei ist Schalkes Ex-Trainer David Wagner. Mit dem 49-Jährigen begann beim Bundesligaabsteiger der Absturz. Nun führte er die Young Boys Bern in die Gruppenphase der Königsklasse.

Champions-League-Auslosung Live im TV und Stream

14.19 Uhr: Die Ziehung wird bei DAZN, Sky Sport News, auf der Internetseite des ZDF und auf der Website der UEFA jeweils im Stream ausgestrahlt.

12.35 Uhr: Für Ex-BVB-Star Mario Götze ist der Traum von der Champions League mit dem PSV Eindhoven geplatzt. In der Qualifikation mussten sich die Niederländer Benfica Lissabon geschlagen geben.

Am Donnerstag (26. August) wird die Gruppenphase der Uefa Champions League ausgelost. Foto: picture alliance/dpa/UEFA | Harold Cunningham

10.44 Uhr: Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg bekommen alle ihre Gegner für die Gruppenphase zugelost. Die Münchener sind in Topf 1 der Meister und Titelverteidiger gesetzt, der BVB ist in Topf 2, Leipzig in Topf 3 und Wolfsburg in Topf 4. Für die letzten beiden Töpfe müssen noch vier Mannschaften zugeteilt werden, die am Mittwoch (25. August) ihre Spiele in der Qualifikation absolvieren.

Mittwoch, 25. August: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der Gruppenphase für die UEFA Champions League, die um 18 Uhr in der türkischen Millionen-Metropole Istanbul stattfindet. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen rund um die Auslosung.