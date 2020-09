Champions League-Auslosung im Live-Ticker: Droht dem BVB eine Hammer-Gruppe?

Am Donnerstagnachmittag findet die Champions League-Auslosung statt. Gezogen werden die Gruppen für die Gruppenphase am Donnerstag um 17 Uhr in Genf.

Nur sechs Wochen nach dem Champions League-Finale wird es damit also schon wieder ernst.

Champions League-Auslosung im Live-Ticker

Bekommt der BVB eine Hammer-Gruppe? Auf wen trifft Titelverteidiger FC Bayern München? Welche Gegner bekommen die anderen deutschen Teilnehmer RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Alle Infos zur Champions League-Auslosung bekommst du hier im Live-Ticker!

------------------------------

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla.

Topf 2: FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam.

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus. Zwei Plätze sind noch offen.

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Club Brügge, Basaksehir, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest. Drei Plätze sind noch offen.

------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.37 Uhr: Eingeteilt werden die restlichen Töpfe nach dem UEFA-Koeffizienten, der ergibt sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

19.35 Uhr: Noch sind nicht alle Plätze in der Gruppenphase vergeben. Lokomotive Moskau, Olympique Marseille sind schon qualifiziert, müssen aber noch die Play-Offs abwarten. Heute Abend spielt noch: RB Salzburg – Maccabi Tel Aviv, Paok Saloniki – FK Krasnodar und FC Midtjylland – Slavia Prag.

19.01 Uhr: So kommen die Töpfe zu Stande: In Topf eins sind die Meister der Top sechs Ligen in Europa. Hinzu kommt der Titelverteidiger und der Europa-League-Sieger. Da Bayern Meister und Titelverteidiger ist, konnte der FC Porto in Topf eins aufrücken.

18.42 Uhr: Die deutschen Vertreter sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Alle vier Teams sind auf die vier Töpfe verteilt.

--------------

------------

17 Uhr: In genau 24 Stunden ist es wieder soweit, dann wird in Genf die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Die Deutschen Fans schauen besonders auf die Teilnehmer der Bundesliga.

Mittwoch 16.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung für die Gruppenphase der Champions League. Alle Begegnungen und Gruppen erfährst du hier!