Champions League Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern und RB Leipzig drohen DIESE Hammerlose im neuen Final-Turnier

Ganz Fußball-Europa schaut am Freitag nach Nyon, wo die Champions League Auslosung stattfindet.

Es ist eine spezielle Champions League Auslosung, denn noch stehen nicht einmal alle Teilnehmer fest.

Aus deutscher Sicht sicher mit im Viertelfinale dabei ist RB Leipzig. Auch Bayern München hat gute Chancen auf das Erreichen, muss aber noch im Rückspiel ran.

Champions League Auslosung im Live-Ticker

Gegen wen müssen die deutschen Teams im Viertelfinale der Königsklasse ran? Gibt es Losglück oder dicke Brocken?

Alle Infos zur Champions League Auslosung im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Champions League: Diese Teams sind dabei:

Atalanta Bergamo

Atletico Madrid

RB Leipzig

Paris Saint-Germain

FC Bayern/FC Chelsea

FC Barcelona/SSC Neapel

Real Madrid/Manchester City

Juventus Turin/Olympique Lyon

08.01 Uhr: Die Champions League wird in diesem Jahr unter völlig anderen Voraussetzungen gespielt. Ab dem Viertelfinale finden die Partien in nur einem Duell entschieden. Die Viertelfinals finden vom 12. bis 15. August in Lissabon statt, am 18. und 19. steigen die Halbfinal-Spiele. Das Finale im Estadion do Sport Lisboa e Benfica soll am 23. August stattfinden.

07.49 Uhr: Sicher mit dabei sind Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, RB Leipzig und Paris St. Germain. Die Rückspiele der Duelle Bayern gegen Chelsea (3:0), Barcelona gegen Neapel (1:1), Real Madrid gegen Manchester City (1:2) und Juventus gegen Lyon (0:1)stehen noch aus. Sie mussten coronabedingt verschoben werden und sollen am 7. und 8. August nachgeholt werden.

Freitag, 10.7., 7.39 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der Champions-League-Viertelfinals. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen rund um die Auslosung. (ms)