Champions League-Auslosung im Live-Ticker: Welchen Kracher bekommt der BVB?

Am Donnerstagnachmittag findet die Champions League-Auslosung statt. Gezogen werden die Gruppen für die Gruppenphase am Donnerstag um 17 Uhr in Genf.

Nur sechs Wochen nach dem Champions League-Finale wird es damit also schon wieder ernst.

Champions League-Auslosung im Live-Ticker

Bekommt der BVB eine Hammer-Gruppe? Auf wen trifft Titelverteidiger FC Bayern München? Welche Gegner bekommen die anderen deutschen Teilnehmer RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Alle Infos zur Champions League-Auslosung bekommst du hier im Live-Ticker!

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla.

Topf 2: FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam.

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus, RB Salzburg, Krasnodar

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Club Brügge, Basaksehir, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, FC Midtjylland.

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Donnerstag, 01. Oktober

17.00 Uhr: Die Veranstaltung in Genf ist eröffnet. In wenigen Minuten, wissen wir, wer die Gegner der deutschen Teams sind.

16.57 Uhr: Noch eine kurze Regelkunde bevor es losgeht. In der Gruppenphase dürfen keine Vereine aus den gleichen Ländern gegeneinander spielen. Bedeutet also: Bayern, der BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach kommen nicht in eine Gruppe. Zusätzlich werden keine Vereine aus Russland und der Ukraine in eine Gruppe gelost. Das hat politische Gründe.

16.31 Uhr: Noch gut eine halbe Stunde bis zum Beginn des Events. Neben der Auslosung werden auch noch Europas Fußballer des Jahres gekürt. Wahrscheinlich räumt der FC Bayern München dieses Mal richtig ab. Hier alle Infos >>>

15.45 Uhr: Die Gruppenphase der Champions League startet in diesem Jahr am 20. Oktober.

Spieltag 1: 20./21. Oktober

20./21. Oktober Spieltag 2: 27./28. Oktober

27./28. Oktober Spieltag 3: 3./4. November

3./4. November Spieltag 4: 24./25. November

24./25. November Spieltag 5: 1./2. Dezember

1./2. Dezember Spieltag 6: 8./9. Dezember

15.02 Uhr: Obwohl der FC Bayern München in Topf eins ist, droht den Münchnern eine echte Hammer-Gruppe. Mögliche wäre zum Beispiel:

FC Bayern München

FC Liverpool

Inter Mailand

Olympique Marseille

11.30 Uhr: Ein Blick auf mögliche Gegner: welche Gruppe könnte dem BVB drohen? Da wäre die Hammer-Gruppe:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Inter Mailand

Club Brügge

Oder die einfache Möglichkeit, dafür mit jeder Menge Meilen:

FC Porto

Borussia Dortmund

Krasnodar

Basaksehir

9.30 Uhr: BVB-Boss Michael Zorc warnt angesichts der Corona-Lage davor, schnell die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Austragung zu schaffen. "Wenn wir am Mittwoch in der Champions League in einem Risikogebiet antreten, was wahrscheinlich bei mehr als der Hälfte der beteiligten Großstädte der Fall sein wird, dann sollten die Grundlagen dafür geschaffen sein, dass wir anschließend samstags in der Bundesliga wieder spielen dürfen", so Zorc.

08.01 Uhr: Heute ist Auslosungstag! Gestern Abend haben sich noch Midtjylland, Krasnodar und RB Salzburg qualifiziert. Damit stehen die Lostöpfe nun fest.

Mittwoch, 30. September

19.37 Uhr: Eingeteilt werden die restlichen Töpfe nach dem UEFA-Koeffizienten, der ergibt sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

19.35 Uhr: Noch sind nicht alle Plätze in der Gruppenphase vergeben. Lokomotive Moskau, Olympique Marseille sind schon qualifiziert, müssen aber noch die Play-Offs abwarten. Heute Abend spielt noch: RB Salzburg – Maccabi Tel Aviv, Paok Saloniki – FK Krasnodar und FC Midtjylland – Slavia Prag.

19.01 Uhr: So kommen die Töpfe zu Stande: In Topf eins sind die Meister der Top sechs Ligen in Europa. Hinzu kommt der Titelverteidiger und der Europa-League-Sieger. Da Bayern Meister und Titelverteidiger ist, konnte der FC Porto in Topf eins aufrücken.

18.42 Uhr: Die deutschen Vertreter sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Alle vier Teams sind auf die vier Töpfe verteilt.

17 Uhr: In genau 24 Stunden ist es wieder soweit, dann wird in Genf die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Die Deutschen Fans schauen besonders auf die Teilnehmer der Bundesliga.

Mittwoch 16.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung für die Gruppenphase der Champions League. Alle Begegnungen und Gruppen erfährst du hier!