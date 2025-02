Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: BVB schaut entspannt hin – Bayern droht Hammer!

Jetzt geht es endlich richtig los! Die Playoffs der Champions League sind beendet, alle Achtelfinal-Mannschaften stehen fest und treffen schon bald aufeinander. Mit dabei sind auch drei deutsche Vereine: FC Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.

Am Freitag (21. Februar) steht um 12 Uhr die Champions-League-Auslosung für die Achtelfinalbegegnungen an. Anders als zu den Jahren davor können Teams aus demselben Land aufeinandertreffen. Während der BVB auf einen machbaren Gegner treffen kann, drohen Bayern München und Bayer Leverkusen Hammer-Aufgaben!

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Nach der Ligaphase und den Playoffs stehen bald die Achtelfinalspiele an. Dafür muss in der Champions League aber wieder gelost werden. Für jedes Team gibt es zwei mögliche Gegner, bei dem sie nur auf einen in der nächsten Runde treffen. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Auslosung.

Champions-League-Auslosung: Wer kann im Achtelfinale auf wen treffen?

Paris Saint-Germain – FC Liverpool oder FC Barcelona

FC Brügge – OSC Lille oder Aston Villa

Real Madrid – Atlético Madrid oder Bayer 04 Leverkusen

PSV Eindhoven – FC Arsenal oder Inter Mailand

Feyenoord Rotterdam – FC Arsenal oder Inter Mailand

FC Bayern München – Atlético Madrid oder Bayer 04 Leverkusen

– Atlético Madrid oder Borussia Dortmund – OSC Lille oder Aston Villa

– OSC Lille oder Aston Villa Benfica Lissabon – FC Liverpool oder FC Barcelona

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

7.58 Uhr: Etwas entspannter wird Borussia Dortmund draufschauen. Der BVB würde es mit entweder mit Lille oder Aston Villa zu tun bekommen. Also zwei durchaus machbare Gegner für den kriselnden Revierklub.

Auch interessant: UEFA zieht die Reißleine! Skandal-Schiri wird aus dem Verkehr gezogen

7.34 Uhr: Anders als zu den Jahren davor können im Achtelfinale auch Mannschaften aus demselben Land aufeinandertreffen. Für die Ziehung am Freitag gibt es bereits festgelegte Lostöpfe. So könnte der FC Bayern München entweder auf Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid treffen. Sollte es nicht der deutsche Rekordmeister werden, würde Leverkusen auf Real Madrid treffen. So oder so erwarten beiden Teams Hammer-Gegner.

Mehr Nachrichten für dich:

7.16 Uhr: Während Bayer Leverkusen auf Platz 6 direkt ins Achtelfinale eingezogen ist, mussten Bayern München und Borussia Dortmund in den Playoffs das Ticket buchen. Der BVB besiegte Sporting Lissabon (3:0 & 0:0). Die Münchener taten sich gegen Celtic Glasgow schwer, jubelten am Ende aber doch (2:1 & 1:1). Für RB Leipzig und VfB Stuttgart war bereits nach der Ligaphase Schluss.

Freitag, 21. Februar, 7.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht die Auslosung für die Champions-League-Achtelfinalspiele an. Drei deutsche Teams warten darauf, ihre Gegner ausgelost zu bekommen. Um 12 Uhr geht es in der UEFA-Zentrale in Nyon los.