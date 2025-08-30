Überraschung für Fans: UEFA sorgt für Champions-League-Änderung

Ab der kommenden Saison wird das Finale der Champions League nicht mehr um 21 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr angepfiffen. Das hat die UEFA vor der jüngsten Auslosung für die Ligaphase der neu gestarteten Spielzeit bekannt gegeben (hier mehr dazu).

Mit dieser Anpassung möchte die UEFA vor allem Fanbedürfnissen sowie den Interessen der TV-Sender gerecht werden. 2026 wird das Endspiel der Champions League in Budapest stattfinden.

Champions League: UEFA priorisiert Fanerlebnis

Die UEFA betont, das Fanerlebnis sei bei dieser Entscheidung besonders wichtig gewesen. Präsident Aleksander Ceferin sagte: „Das Finale der UEFA Champions League ist der Höhepunkt der Fußballsaison, und die neue Anstoßzeit wird es für alle Beteiligten noch zugänglicher, integrativer und eindrucksvoller machen.“ Gleichzeitig erleichtert die Änderung laut Verband auch die Organisation vor Ort.

Ein früherer Anstoß um 18 Uhr ermöglicht Fans ein früheres Spielende, selbst bei Verlängerung oder Elfmeterschießen. Außerdem bleibt danach mehr Zeit, um den Abend mit Familie und Freunden zu genießen. Das Finale der Champions League soll so zugänglicher werden und ein besseres Erlebnis bieten.

Vorteile für Fans und TV-Sender

Die UEFA sieht auch Vorteile für die Gastgeberstädte und öffentlichen Verkehrsmittel. Fans können nach dem Spiel einfacher abreisen und länger vor Ort feiern. Zudem profitiert das Fernsehen: „Die neue Anstoßzeit entspricht besseren Übertragungszeiten, um das Endspiel weltweit noch mehr Zuschauer/-innen an den Bildschirmen und im Internet zugänglich zu machen.“ Das Ziel ist, besonders jüngere Fans stärker einzubinden.

Die europäische Fanvereinigung „Football Supporters Europe“ unterstützt die Änderung. Geschäftsführer Ronan Evain lobt den Schritt: „Dies ist ein willkommener Schritt für Fans, den wir voll und ganz unterstützen.“ Die enge Zusammenarbeit mit der UEFA habe zu dieser Entscheidung geführt, die die Champions League nachhaltig für Fans verbessern soll.

