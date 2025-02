Celtic Glasgow – FC Bayern München: FCB zittert schon! Fans toben über UEFA-Entscheidung

Der FC Bayern München hatte es selbst in der Hand, doch statt direkt ins Achtelfinale einzuziehen, muss der Rekordmeister nun über die Playoffs das Ticket buchen. Einfach wird es nicht. Es geht nämlich gegen Celtic Glasgow. Am Mittwoch (12. Februar, 21 Uhr) findet das Hinspiel statt.

Für die Begegnung zwischen Celtic Glasgow und dem FC Bayern München hat die UEFA nun auch entschieden, welcher Schiedsrichter die Partie leiten soll. Den Fans wird jetzt schon angst und bange.

Celtic Glasgow – FC Bayern München: Entscheidung gefallen

Beim Playoff-Hinspiel will sich der FC Bayern München eine optimale Ausgangssituation für das Rückspiel sichern. Celtic Glasgow will das um jeden Preis verhindern und für die große Überraschung sorgen. Ob dem schottischen Spitzenverein das gelingen wird? Was beiden Teams zum Verhängnis werden könnte: der Schiedsrichter.

Die UEFA hat sich für den oft umstrittenen spanischen Referee Jesus Gil Manzano entschieden. Der Spanier ist in Europa kein unbeschriebenes Blatt. Sowohl in der spanischen Liga als auch in den europäischen Wettbewerben sorgte er mit Fehlentscheidungen immer wieder für mächtig Aufregung.

Ein FCB-Star wird sich ebenfalls an eine strittige Szene von ihm erinnern : Konrad Laimer. Bei der Europameisterschaft 2024 sprach er der österreichischen Nationalmannschaft keinen Eckball zu. Wenige Minuten später erzielte Frankreich den Siegtreffer, der für Österreichs Niederlage sorgte. Danach durfte Gil Manzano kein EM-Spiel mehr leiten.

Fans toben über UEFA-Entscheidung

Celtic Glasgow wird Gil Manzano das zweite Mal eine Partie des FC Bayern München pfeifen. Im April 2023 leitete er die Begegnung in der Champions League gegen Manchester City. Der deutsche Rekordmeister ging im Hinspiel 0:3 unter und flog im Rückspiel nach einem 1:1-Unentschieden aus.

In den sozialen Netzwerken toben die FCB-Fans über die Entscheidung und zittern schon jetzt vor dem Playoff-Hinspiel. „Das wird nicht gut gehen. Ich hoffe, ich rege mich wegen ihm nicht so sehr auf“, „Och ne, bitte nicht Manzano. Selbst in Spanien ist keiner gut auf ihn zu sprechen“ und „Wieso dieser Schiri? Er ist mit Abstand der schlechteste in Europa“ heißt es unter anderem von den Anhängern.