Zenit – Borussia Dortmund: DAS spielt dem BVB mächtig in die Karten

St. Petersburg. Letzer Spieltag der Gruppenphase – und für den BVB geht es noch einmal richtig um was. Wenn Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund am Dienstagabend empfängt, will Schwarzgelb den Gruppensieg klar machen.

Und das ist nicht nur Prestige. Mit einem Sieg bei Zenit – Borussia Dortmund und dem damit verbundenen Sieg in der Gruppe F der Champions League bekäme der BVB im Achtelfinale einen Gruppenzweiten zugelost – und damit womöglich einen leichteren Gegner.

Zenit – Borussia Dortmund: Der BVB in Russland gefordert

Punktet Zenit gegen Borussia Dortmund, bleibt dem BVB für die Hoffnung auf den Gruppensieg noch immer ein zeitgleicher Patzer von Lazio Rom gegen Brügge im Parallelspiel. Über alles wirst du bei uns im Live-Ticker aktuell und genau informiert.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

---------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Zenit: Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Zhirkov - Ozdoev, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Dzyuba

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Witsel, Bellingham, N. Schulz - Sancho, Reus - T. Hazard

---------------------------------

22.50 Uhr: Für Zenit St. Petersburg geht es derweil um gar nichts mehr. Und das spielt dem BVB mächtig in die Karten. Denn: Die Russen stecken mitten in zwei englischen Wochen in Folge und die nächsten beiden Spiele entscheiden den Kampf um die Herbstmeisterschaft. Am Samstag geht es für den Tabellenführer gegen das punktgleiche Spartak Moskau, am darauffolgenden Mittwoch gegen das fünf Punkte dahinter liegende Dynamo Moskau. Zwei Hammer-Spiele in vier Tagen – bei diesem Programm ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Zenit im Ananas-Spiel gegen den BVB so viele Leistungsträger wie möglich schont.

21.17 Uhr: Die Ausgangslage vor dem Gruppenphasen-Finale: Der BVB ist mit einem Sieg sicher Gruppensieger. Dahinter kebbeln sich Lazio Rom und der FC Brügge im direkten Duell um das zweite Achtelfinal-Ticket. Gewinnt Brügge, ist Dortmund auch bei einer Niederlage wegen des gewonnenen direkten Vergleichs Gruppen-Erster. Bei einem Remis im Komplementärspiel muss der BVB einen Punkt holen, um vor Lazio zu bleiben.

20.21 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der Rumäne Istvan Kovacs. Er wird von seinen Landsmännern Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene unterstützt. Vierter Offizieller ist Ionut Avram, am Bildschirm sitzt als VAR Jochem Kamphuis aus den Niederlanden.

------------------------------------

Top-BVB-News:

Jude Bellingham kann es nicht fassen – diese Nachricht schockt den BVB-Youngster

Borussia Dortmund: Rätselhafte Randale! Was trieb DIESE Aggro-Fans nach Dortmund?

Mario Götze: Mit DIESEM Geniestreich beweist er, dass er nicht mehr so leicht zurückgeworfen werden kann

------------------------------------

19.45 Uhr: Der BVB reist mit argen Verletzungsproblemen nach Russland. Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Raphael Guerreiro, ErlingHaaland, Thomas Meunier, Mateu Morey, Reinier, Marcel Schmelzer – alle fehlen krank oder verletzt. Das sorgt vor allem auf einer Position für große Probleme. Mehr dazu hier >>

Montag, 18.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum letzten Gruppenspiel des BVB in der Königsklasse diese Saison. Es geht in St. Petersburg gegen den FC Zenit. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.