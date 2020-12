Zenit – Borussia Dortmund: BVB-Seuche wird immer schlimmer! Zwei weitere Stars verletzt!

St. Petersburg. Letzer Spieltag der Gruppenphase – und für den BVB geht es noch einmal richtig um was. Wenn Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund am Dienstagabend empfängt, will Schwarzgelb den Gruppensieg klar machen.

Und das ist nicht nur Prestige. Mit einem Sieg bei Zenit – Borussia Dortmund und dem damit verbundenen Sieg in der Gruppe F der Champions League bekäme der BVB im Achtelfinale einen Gruppenzweiten zugelost – und damit womöglich einen leichteren Gegner.

Zenit – Borussia Dortmund: Der BVB in Russland gefordert

Punktet Zenit gegen Borussia Dortmund, bleibt dem BVB für die Hoffnung auf den Gruppensieg noch immer ein zeitgleicher Patzer von Lazio Rom gegen Brügge im Parallelspiel. Über alles wirst du bei uns im Live-Ticker aktuell und genau informiert.

Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Driussi (16.), 1:1 Piszczek (69.), 1:2 Witzsel (79.)

(Lazio Rom – FC Brügge 2:2)

---------------------------------

Aufstellungen:

Zenit: Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskiy, Santos - Ozdoev, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Driussi

Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Piszczek - Passlack, Witsel, Bellingham, N. Schulz - Brandt, Reus - Hazard

---------------------------------

86.: Hazard wird durch Ansgar Knauff verletzt. Der nächste blutjunge BVB-Debütant.

83.: Die nächsten schlechten Nachrichten für den BVB! Nachdem Mats Hummels eben offenbar schon wegen muskulärer Probleme ausgewechselt wurde, geht es nun auch für Thorgan Hazard nicht weiter. Der Belgier fasst sich an den Oberschenkel und geht vom Platz. In Anbetracht der acht Ausfälle, die Favre bereits für dieses Spiel zu beklagen hatte, eine mittlere Katastrophe.

79.: TOOOOOOOOOOOOOR für den BVB!

Jetzt läuft alles für Dortmund. Ex-Zenitler Witsel wird nicht angegriffen, hält fast ohne Anlauf aus 18 Metern einfach mal drauf und platziert die Kugel nahezu perfekt neben den Innenpfosten ins Netz. Der BVB unmittelbar vor dem Gruppensieg. Wer hätte das vor 10 Minuten gedacht?

78.: Brügge macht in Unterzahl das 2:2 und schiebt den BVB.

74.: Dortmund geht jetzt auf den Siegtreffer. Viel Druck nach vorne, hoffentlich jetzt auch durch Sancho, der für Torschütze Piszczek ins Spiel kommt. Zudem ersetzt Zagadou Hummels.

69.: TOOOOOOOOOR für den BVB!

Da ist der Ausgleich. Hummels scheitert nach einer scharfen Reus-Hereingabe an Kerzhakov, doch Piszczek steht goldrichtig und knallt den Abpraller rein. Zwei Innenverteidiger sorgen für das 1:1.

67.: Dortmund hat sich jetzt etwas vor Zenits Strafraum festgefressen. Doch die Kreativität fehlt, die Offensiven schaffen es nicht, Torchancen herauszuspielen. Moukoko lauert und lauert, kriegt aber keinen Ball bislang.

59: Champions-League-Geschichte! Moukoko ist ab diesem Augenblick der jüngste Königsklassen-Spieler der Geschichte. Der 16-Jährige kommt für Brandt, außerdem ersetzt Reyna Passlack.

57.: Ein Bellingham-Chip von der linken Seite landet bei Hazard. Der Belgier kriegt jedoch keinen Druck hinter den Kopfball – leichte Beute für Kerzhakov. Nun machen sich Reyna und Moukoko für ihre Einwechslung bereit.

54.: Hier spielt derzeit fast nur Zenit. Wenn man es nicht besser wüsste, man müsste denken, die Russen könnten Gruppensieger werden und für Dortmund ginge es um nichts mehr.

47.: Mit mehreren Glanzparaden vereitelt Marwin Hitz das 2:0 der Russen. Erst ist er bei einem zentralen Schuss von Kzyaev schnell unten, dann rettet er aus kurzer Distanz vor Driussi.

46.: Weiter gehts. Beide Trainer verzichten bislang auf Wechsel. In Rom muss Brügge den zweiten Durchgang nach einem Platzverweis für Sobol übrigens in Unterzahl bestreiten.

Pause! Bis auf den Pfostentreffer von Reus kann man dem BVB leider nicht mehr als Engagement attestieren. Zenit hat eine seiner beiden Chancen genutzt, Dortmund schafft es nicht, sich gute Möglichkeiten herauszuspielen. Von sieben Schüssen ging gerade mal einer aufs Tor.

45.: Marco Reus zieht in den Strafraum, macht den Haken nach innen und schlenzt die Pille satt an den Pfosten. Da wäre Kerzhakov niemals mehr dran gekommen. Mit Abstand die dickste Chance des BVB im ersten Durchgang.

39.: Viele BVB-Fans starren derzeit auf schwarze Bildschirme oder eine Fehlermeldung. Der Grund: Bei DAZN gibt es offenbar erneut eine größere Störung. Hier alle Infos >>

31.: Nächstes Tor für Zenit, doch diesmal geht die Fahne hoch. Abseits – korrekte Entscheidung. Doch Lazio hat gleichzeitig regulär getroffen und führt wieder. Der BVB braucht jetzt zwei Tore.

19.: Es geht rund in Gruppe F. Brügge gleicht aus, dennoch bleibt Lazio in der Blitztabelle wegen des gewonnenen direkten Vergleichs gegen den BVB punktgleich an der Spitze.

16.: TOOOOOOOOOR für Zenit!

Wieder ein relativ früher Rückstand für Borussia Dortmund. Ein Einwurf, ein Doppelpass und eine flache Hereingabe, schon steht Driussi frei und kann abziehen. Von Hummels abgefälscht landet der Schuss aus zwölf Metern flach und unhaltbar für Hitz im rechten Eck.

15.: Lazio geht im Komplementärspiel in Führung und übernimmt damit selbige in der Gruppe F. Der BVB steht jetzt etwas mehr unter Druck.

12.: Zuschauer, Gesänge – das ist nach Monaten fast ausnahmsloser Geisterspiele extrem ungewohnt. Auch die Fans des BVB sind komplett irritiert. Hier einige Reaktionen:

So absurd, dass da Zuschauer im Stadion sind. Wirkt wie aus einer anderen Welt.

Die spinnen doch, die haben Zuschauer.

Interessant, überall Corona aber in St. Petersburg sind 17.000 Zuschauer.

Ist das eigentlich schon Wettbewerbsverzerrung, wenn die Heimmannschaft mit 15 tausend Fans im Rücken spielt und Gästefans ausgeschlossen sind?

Ein Stadion mit so vielen Zuschauern ist ja aktuell auch ziemlich gewöhnungsbedürftig

7.: Zenits Malcom gehört die erste Chance – geblockt. Anschließend geht Schulz für den BVB über links, steckt die Kugel in den Strafraum, wo ein Russe klärt. Die nachfolgenden beiden Ecken verpuffen.

1. Minute: Auf gehts! Schiedsrichter Kovacs aus Rumänien hat die Partie freigegeben, der BVB angestoßen.

18.50 Uhr: Stellen die äußeren Bedingungen den BVB heute vor mächtige Probleme? In St. Petersburg ist es bei -6 Grad scheußlich kalt. Außerdem spielt man vor fast 20.000 Fans – das dürfte nach Monaten der Einsamkeit ebenfalls ungewohnt sein.

18.45 Uhr: In zehn Minuten geht es los. Holt sich der BVB in St. Petersburg den Gruppensieg? Selbstverständlich halten wir dich hier auch über den Stand im Parallelspiel auf dem Laufenden.

18.27 Uhr: Die Aufstellungen zeigen, dass beide Trainer die Partie ernst nehmen. Das ist beileibe nicht so selbstverständlich wie es klingt. Favre hatte mehrfach durchsickern lassen, dass ihm der Gruppensieg nicht extrem wichtig ist, Zenit ist bereits raus und hat zwei schwere Spiele im Kampf um die Herbstmeisterschaft in der Premjer Liga vor der Brust.

17.57 Uhr: Auch Zenit hat nun seine Startelf verkündet. Überraschenderweise wird trotz des anstehenden Hammer-Programms mit zwei Spitzenspielen in den nächsten sieben Tagen nicht sonderlich rotiert. Trainer Sergey Semak schont lediglich Kapitän und Stürmerstar Artem Dzyuba.

17.41 Uhr: Die BVB-Aufstellung ist da! So startet Dortmund in Russland:

Hitz - Can, Hummels, Piszczek - Passlack, Witsel, Bellingham, N. Schulz - Brandt, Reus - Hazard

Bank: Bürki, Drljaca - Zagadou, Sancho, Moukoko, Reyna, Knauff, Raschl

16.03 Uhr: In knapp drei Stunden ist Anpfiff in St. Petersburgs Gazprom-Arena. Weil die russische Großstadt derzeit ein Corona-Hotspot mit extrem hohen Infektionszahlen ist, fand das BVB-Abschlusstraining noch in Dortmund statt. Trotzdem werden heute Abend rund 20.000 Zuschauer im Stadion erwartet.

13.39 Uhr: Lucien Favre muss sich dabei auch Kritik gefallen lassen. Zuletzt schoss sich vor allem Inter-Coach Antonio Conte auf den BVB und dessen Trainer ein. Was Conte zu sagen hatte, liest du hier >>>

10.46 Uhr: Borussia Dortmund wird darauf aus sein, neben dem Gruppensieg auch mal wieder einen Sieg zu holen. Das gelang in der vergangenen Woche weder gegen Köln (0:2) noch gegen Lazio und Frankfurt (beide 1:1).

Dienstag, 8. Dezember, 07.24 Uhr: Einen schönen Guten Morgen. Matchday für die Borussia. Heute geht es um den Gruppensieg.

22.50 Uhr: Für Zenit St. Petersburg geht es derweil um gar nichts mehr. Und das spielt dem BVB mächtig in die Karten. Denn: Die Russen stecken mitten in zwei englischen Wochen in Folge und die nächsten beiden Spiele entscheiden den Kampf um die Herbstmeisterschaft. Am Samstag geht es für den Tabellenführer gegen das punktgleiche Spartak Moskau, am darauffolgenden Mittwoch gegen das fünf Punkte dahinter liegende Dynamo Moskau. Zwei Hammer-Spiele in vier Tagen – bei diesem Programm ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Zenit im Ananas-Spiel gegen den BVB so viele Leistungsträger wie möglich schont.

------------------------------------

------------------------------------

21.17 Uhr: Die Ausgangslage vor dem Gruppenphasen-Finale: Der BVB ist mit einem Sieg sicher Gruppensieger. Dahinter kebbeln sich Lazio Rom und der FC Brügge im direkten Duell um das zweite Achtelfinal-Ticket. Gewinnt Brügge, ist Dortmund auch bei einer Niederlage wegen des gewonnenen direkten Vergleichs Gruppen-Erster. Bei einem Remis im Komplementärspiel muss der BVB einen Punkt holen, um vor Lazio zu bleiben.

20.21 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der Rumäne Istvan Kovacs. Er wird von seinen Landsmännern Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene unterstützt. Vierter Offizieller ist Ionut Avram, am Bildschirm sitzt als VAR Jochem Kamphuis aus den Niederlanden.

19.45 Uhr: Der BVB reist mit argen Verletzungsproblemen nach Russland. Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Raphael Guerreiro, ErlingHaaland, Thomas Meunier, Mateu Morey, Reinier, Marcel Schmelzer – alle fehlen krank oder verletzt. Das sorgt vor allem auf einer Position für große Probleme. Mehr dazu hier >>

Montag, 18.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum letzten Gruppenspiel des BVB in der Königsklasse diese Saison. Es geht in St. Petersburg gegen den FC Zenit. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.