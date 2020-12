Youssoufa Moukoko: Nächste Bestmarke! Diese Hoffnung haben seine Fans jetzt

Youssoufa Moukoko ist jetzt in zwei Wettbewerben der jüngste Spieler der Geschichte.

Youssoufa Moukoko lebt weiter seinen Traum. Der 16-Jährige hatte am Dienstagabend gleich doppelten Grund zu jubeln.

Zum einen sicherte sich Borussia Dortmund in Petersburg den Gruppensieg. Zum anderen knackte Youssoufa Moukoko eine weitere Bestmarke – und war danach völlig überwältigt.

Youssoufa Moukoko jüngster Champions-League-Spieler aller Zeiten

Vor knapp zwei Wochen sicherte sich das Sturmjuwel bereits den Rekord in der Bundesliga, jetzt legt er in der Königsklasse nach. In beiden Wettbewerben ist Moukoko nun offiziell der jüngste Spieler aller Zeiten.

Die jüngsten Champions-League-Spieler der Geschichte:

Youssoufa Moukoko (16 Jahre, 18 Tage) Céléstine Babayaro (16 Jahre und 87 Tage) Rayan Cherki (16 Jahre und 102 Tage) Alen Halilović (16 Jahre und 128 Tage) Youri Tielemans (16 Jahre und 148 Tage)

In der 58. Minute betrat er im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen den Rasen in der Petersburger Gazprom Arena. Damit unterbietet er den bisherigen Rekordhalter Céléstine Babayaro um 69 Tage. Dieser hatte 1994 sein Debüt in der Champions League gegeben.

Mit Moukoko im Sturm drehte der BVB auf und am Ende auch das Spiel. Lukasz Piszczek und Axel Witsel sorgten in der zweiten Hälfte für einen schwarzgelben Sieg. Auch wenn er bei den Profis noch ohne eigenen Treffer ist, war das Juwel anschließend überwältigt.

„Was für ein unglaublicher Abend für mein Champions League Debüt“, schrieb Dortmunds Nummer 18 anschließend bei Instagram und teilte dazu einige Schnappschüsse aus dem Spiel. In seiner Story veröffentlichte er ebenfalls zahlreiche Glückwünsche, die ihn erreichten.

Fans glauben fest an Moukokos ersten Treffer

In den Kommentaren überhäuften ihn die Fans und viele seiner Weggefährten mit Lob und gratulierten dem Stürmer. Alle sind sich einig: Bald wird Moukoko auch seinen ersten Treffer im Profi-Dress bejubeln können. Diese Hoffnung wurde gleich mehrfach kund getan.

Damit würde er eine weitere Bestmarke aufstellen. Gegen Zenit ließ er die Chance dazu allerdings liegen. Für Moukoko und den BVB geht es am Wochenende gegen Stuttgart weiter. (mh)