Streitfall Youssoufa Moukoko: Stichelt Watzke hier gegen Lucien Favre?

Seit seinem Profi-Debüt hat Youssoufa Moukoko viel erlebt. Zunächst Joker hinter Erling Haaland musste er diesen vor der Winterpause verletzungsbedingt als Stürmer Nummer 1 ersetzen.

Aktuell fehlt Youssoufa Moukoko verletzt. Dennoch bleibt das Juwel ein Gesprächsthema. Auch bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der indirekt auch noch eine Spitze in Richtung Ex-Trainer Lucien Favre sendet.

Youssoufa Moukoko: Fehlte Favre der Mut zum Super-Talent?

Im November feierte Moukoko gegen Hertha BSC Berlin sein Bundesligadebüt. Fortan kam er vor allem als Einwechselspieler zum Einsatz. Der BVB betonte gerne und oft, dass man den 16-Jährigen langsam aufbauen wolle.

Moukoko mit seinem neuen Chef-Trainer Edin Terzic. Foto: imago images/Kirchner-Media

Daran änderte auch die Verletzung Haalands zunächst nichts. Im Sturm setzte Favre lieber auf Marco Reus oder Julian Brandt. „In den ersten Spielen hatte ich nicht den Eindruck, dass er der ist, den man aus dem Nachwuchs kennt. Die Situation war – natürlich und nachvollziehbar – schwierig für ihn“, sagt nun BVB-Boss Watzke über die ersten Spiele des Super-Talents.

BVB: Watzke mit Moukoko-Spitze gegen Favre?

Nach der 1:5-Pleite gegen Stuttgart folgten dann der Trainerwechsel zu Edin Terzic und das Startelfdebüt Moukokos gegen Werder Bremen. „Ich war sehr froh, dass Edin Terzic den Mut hatte, ihn sofort zu bringen“, so Watzke im „Kicker“.

+++ Youssoufa Moukoko: Doppelt bitterer Jahres-Start – erst verletzt und jetzt auch noch DAS +++

„Als Erling nicht da war, fehlte uns deutlich erkennbar eine Nummer 9, die die tiefen Läufe macht.“ Ein kleiner Seitenhieb gegen Lucien Favre? Der musste sich stets Kritik gefallen lassen, dauernd auf Spieler zu setzen, die nicht im Sturmzentrum zu Hause sind.

Moukoko jedenfalls dankte es Terzic wenig später mit seinem ersten Bundesligatreffer. Aktuell fehlt der Youngster wegen Knieproblemen, die er sich vor der Winterpause zugezogen hatte.

Watzke optimistisch bei BVB-Supertalent Moukoko

Auch wenn bei Moukoko in seinen ersten Spielen nicht alles perfekt verlief, ist Watzke optmistisch, dass der ganz große Durchbruch noch kommen wird. „Er benimmt sich tadellos, ist sehr ernsthaft, weiß genau, was er will. Youssoufa wird seinen Weg machen, das ist keine Frage“, lobt er die Einstellung des jungen Stürmers.

-------------

Neuigkeiten zum BVB:

Borussia Dortmund: Schallende Ohrfeige – hat ER schon jetzt die Nase voll vom BVB?

Jadon Sancho: BVB teilt Statement – und sofort geht es wieder los!

Borussia Dortmund: Auf Wechsel-Gerüchte um Mittelfeld-Ass angesprochen, scherzt Zorc – „Nichts im Faxgerät“

--------------

Offen ist dagegen noch, wann der Juniorennationalspieler sein Comeback auf dem Platz feiert. Der BVB will dazu keine Angaben machen. Man will nichts überstürzen oder riskieren, dass sich die Verletzung verschlimmert. (mh)