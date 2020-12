Youssoufa Moukoko: Lob vom Trainer – doch sein Startelf-Debüt hat ein Manko

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Youssoufa Moukoko feierte gegen Werder Bremen sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Es ist ein weiterer Meilenstein in der noch so jungen Karriere.

Von seinem neuen Trainer bekam Youssoufa Moukoko anschließend viel Lob, doch die Fans sehen trotzdem ein Manko im Spiel des Juwels.

Youssoufa Moukoko: Viel Arbeit, wenig Ertrag

Kaum einen Debüt wurde so entgegengefiebert wie dem des 16-jährigen Super-Talents. In sämtlichen Jugendmannschaften brach Moukoko fast schon spielerisch einen Rekord nach dem anderen. Der Sprung zu den Profis klappte frühestmöglich – zur Freude der Fans.

Denn so bekam der BVB eine zweite Stürmer-Alternative zu Erling Haaland. Der aktuelle Ausfall des Norwegers zeigt, wie wichtig dieser für das Dortmunder Spiel ist. Edin Terzic ging an der Weser das Risiko ein, stellte Moukoko von Anfang an.

Gegen den erfahrenen Ömer Toprak scheiterte Moukoko des öfteren. Foto: imago images/Nordphoto

Das Spiel seines Schützlings bewertete er anschließend so: „Wir sind Borussia Dortmund, wir dürfen nicht unsere offensive Stärke komplett in die Hände eines 16-Jährigen legen. Youssoufa hat es super gemacht für die Mannschaft, das war wichtig.“

Es sei nicht darum gegangen, das entscheidende Siegtor zu erzielen, sondern für die Mannschaft zu arbeiten. „Das hat er getan, mit 16 Jahren. Deswegen riesiges Kompliment an ihn“, so Terzic. Dennoch wird mehr und mehr deutlich, wie groß der Sprung für Moukoko zu den Profis ist.

Vor dem Tor tut sich Moukoko schwer

In seiner Paradedisziplin vor dem Tor tat er sich erneut schwer, ließ eine Großchance aus und kam in zwei Situationen einen Schritt zu spät. Dass seine Zeit kommen wird und er auch im Oberhaus Tore erzielen wird, darüber ist man sich bei der Borussia zwar einig.

Aktuell macht sich bei den Fans jedoch der Eindruck breit, dass Moukoko einfach noch nicht soweit ist. Auf Twitter, wo die Spiele naturgemäß heiß diskutiert werden, war auch der Debütant ein großes Thema.

„Bin ich eigentlich der Einzige, der sich bei jedem Moukoko-Einsatz denkt, der Junge ist leider noch nicht so weit?“, fragt ein Nutzer, während ein anderer meint, dass der Stürmer ihm heute einfach nur leid tue.

Hatte Favre Recht?

Hatte Ex-Trainer Lucien Favre mit seinen dosierten und bis Dienstagabend recht kurzen Einsätzen für Moukoko am Ende doch den richtigen Riecher? Das vermutet ein Fan in den Kommentaren des BVB: „Die erste Bundesliga ist noch eine Nummer zu groß für [ihn]. Favre hat schon recht gehabt.“

Die nächste Chance sich zu beweisen und sich mit einem Treffer zum jüngsten Bundesliga-Torschützen zu krönen bekommt Dortmunds Wunderkind am Freitag. Dann müssen die Schwarzgelben gegen Union Berlin ran. (mh)