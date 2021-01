Youssoufa Moukoko: Doppelt bitterer Jahres-Start – erst verletzt und jetzt auch noch DAS

2020 startete Youssoufa Moukoko so richtig durch. Das Juwel des BVB wurde zum jüngsten Bundesliga- und Champions League-Spieler sowie jüngster Torschütze im deutschen Fußballoberhaus in der Geschichte.

2021 muss es Youssoufa Moukoko allerdings ruhiger angehen lassen, für ihn wird es ein bitterer Jahresauftakt. Das hat gleich zwei Gründe.

Youssoufa Moukoko: Verletzung zwingt ihn zur Pause

Bittere Nachrichten für Moukoko: Gegen Union Berlin hatte der Stürmer nicht nur sein erstes Profi-Tor erzielt, sondern sich auch eine Verletzung am Knie zugezogen. Diese Zwang ihn bereits im Pokal zu einer Pause.

Nach dem Kurzurlaub über Weihnachten hat sich seine Verfassung allerdings nicht maßgeblich verbessert. Wie der BVB nun bestätigte, steht der 16-Jährige am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung.

„Er ist leider angeschlagen, fehlt noch etwas. Aber er wird kurz- bis mittelfristig wieder dabei sein“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage von Borussia Dortmund.

Ein weiterer Faktor, der dafür sorgen wird, dass Moukoko in Zukunft vorerst wieder öfter auf der Bank Platz nehmen muss, ist Erling Haaland. Der Norweger steht nach überstandenem Muskelfaserriss wieder in den Startlöchern.

Gegen die Wölfe wird er in die Startelf zurückkehren und dort mutmaßlich auch in Zukunft nicht wegzudenken sein – zumindest wenn er von weiteren Verletzungen verschont bleibt. So wird Moukoko bei seiner Rückkehr in den Kader zwangsläufig wieder ins zweite Glied rutschen.

Ein bitterer Jahresauftakt für den Senkrechtstarter des vergangenen Jahres, der bisher immer nur den steilen Weg nach oben kannte.

Borussia Dortmund in der Pflicht

Der BVB hingegen steht am Sonntag in der Pflicht, drei Punkte zu holen. In der Liga hechelt man den Erwartungen weit hinterher. Mit einem Sieg gegen den VfL könnte man immerhin am selbigen wieder vorbei ziehen.

Ohnehin wartet auf die Schwarzgelben im Januar ein wahres Hammerprogramm. Auch Leverkusen, Leipzig und Gladbach stehen auf dem Plan. Um in vier Wochen nicht völlig den Anschluss verloren zu haben, müssen ab Sonntag wieder Siege her. (mh)