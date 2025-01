Youssoufa Moukoko: Berater schon kontaktiert – nächster Wechsel-Hammer?

Was wird aus Youssoufa Moukoko? Der 20-Jährige wurde in der BVB-Jugend als absolutes Mega-Talent gefeiert, schaffte es letztendlich aber nicht wirklich in der Bundesliga Fuß zu fassen. Borussia Dortmund entschied sich dazu, den Offensivspieler auszuleihen – und jetzt könnte ein echter Transfer-Hammer bevorstehen! Sein Berater ist bereits involviert.

Aktuell ist Borussia Dortmunds Angreifer Youssoufa Moukoko noch bis zum Sommer an OGC Nizza verliehen. Doch wie geht es danach für ihn weiter? Ein türkischer Top-Klub hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers. Es könnte zu einem echten Wechsel-Hammer kommen!

Youssoufa Moukoko: Zwei Tore und zwei Vorlagen für Nizza

Besiktas Istanbul soll an Youssoufa Moukoko dran sein. Mit dem aktuellen Tabellenplatz sechs liegt Besiktas hinter seinen Erwartungen zurück, muss also für die kommende Saison aufrüsten – und will das unter anderem in der Offensive mit einem Transfer von Moukoko tun, wie das türkische Medium „Ajansspor“ berichtet.

Es soll auch schon eine Kontaktaufnahme seitens der Türken zu Moukokos Berater gegeben haben. Besiktas kann es sich vorstellen, den zweifachen deutschen Nationalspieler vom BVB auszuleihen. In der aktuellen Saison spielte Moukoko für Nizza bislang 643 Minuten in 18 Spielen. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Youssoufa Moukoko hat noch bis 2026 einen Vertrag beim BVB

Ob er künftig für Besiktas Istanbul auf Torejagd gehen wird? Man darf gespannt sein, immerhin endet das Dortmunder Leihgeschäft mit Nizza im Sommer dieses Jahres. Bei Borussia Dortmund steht Youssoufa Moukoko noch bis 2026 unter Vertrag.