Youssoufa Moukoko: Top-Klub geht in die Offensive – tut sich der BVB-Star DAS an?

Der Kampf um das Sturm-Juwel ist eröffnet. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Youssoufa Moukoko aus. Längst ist der Angreifer von Borussia Dortmund ein begehrtes Ziel. Das gilt sowohl in Dortmund als auch über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus.

Ein Top-Klub geht nun in die Offensive bei Youssoufa Moukoko. Der FC Barcelona will den 18-Jährigen wohl unbedingt haben – und auch der BVB-Star scheint nicht abgeneigt. Doch vor einer Sache sollte er sich im Klaren sein.

Youssoufa Moukoko: Barca oder BVB?

Seit Monaten versucht Borussia Dortmund den Vertrag mit seinem Spieler zu verlängern. Eine Einigung fand bisher noch nicht statt. Beim BVB hatte man seine Hoffnungen in den Tag des 18. Geburtstags gesteckt. Da Moukoko allerdings bei der WM verweilte, verschoben sich auch diese Pläne.

Externes Interesse am Torjäger gibt es jedenfalls zu Hauf. Der FC Liverpool wie auch Chelsea London sollen reges Interesse zeigen. Ebenso der FC Barcelona. Wie die spanische „Sport“ berichtet, soll Barca für Moukoko weit oben in der Rangliste stehen. Demnach stehe bereits fest, dass seine Entscheidung zwischen Barcelona und dem BVB fallen werde.

DAS wäre ein Problem

Finanziell sind die Katalanen zwar ein Trümmerhaufen. Das schreckt die Bosse aber nicht davon ab, weiter fleißig Millionen in die Mannschaft zu pumpen. Barca ist und bleibt eine Marke mit Anziehungskraft. Und genau deshalb tummeln sich die Stars dort – vor allem in der Offensive.

Für Youssoufa Moukoko wäre es bei einem Wechsel enorm schwer, an Einsätze zu kommen. Der Angriff gehört nämlich einem gewissen Robert Lewandowski. Auf den Außenbahnen wirbeln zudem Ousmane Dembele, Ferran Torres und Spanien-Talent Ansu Fati. Im Mittelfeld dahinter hat man mit Pedri und Gavi zwei weitere riesige Juwele.

Youssoufa Moukoko: Beste Chancen beim BVB?

In dieser Offensive wäre Moukoko mit seiner überschaubaren Profierfahrung vermutlich fast chancenlos was Startelfeinsätze angeht. Ob er sich das antun würde? Anders bei Borussia Dortmund, wo er in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht hat. Trainer Edin Terzic ist großer Fans des WM-Fahrers.

Nachdem das Experiment mit Anthony Modeste krachend gescheitert ist, bekam Moukoko das Vertrauen. Seitdem ist er im Dortmunder Angriff gesetzt und geschätzt. Ein Punkt, auf den der BVB in den Verhandlungen setzen wird.