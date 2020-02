Wirbel um Ex-BVB-Star! Arsenal-Legende schießt gegen Aubameyang: „Dann kannst du abhauen“

London. Wie beim BVB, so beim FC Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang spaltet die Fans!

Auch in London ist der Gabuner mit der eingebauten Torgarantie ein unverzichtbarer Leistungsträger – mit einer Schattenseite. Seine extrovertierte Art und sein Geprotze stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Dazu ranken sich immer wieder Gerüchte um den Ex-BVB-Star: Will Aubameyang wieder einen Wechsel provozieren?

Ansage an Ex-BVB-Star Aubameyang: „Schieß uns in die Champions League, dann kannst du ablösefrei abhauen“

Im Winter wollten die Gerüchte, dass der Goalgetter mit einem Abgang zum FC Barcelona liebäugelt, nicht verstummen. Spätestens, als sich dort Superstar Luis Suarez schwer verletzte, wurde ein „Auba“-Transfer zu den Katalanen immer konkreter.

Aubameyang wechselte 2018 vom BVB zu Arsenal und trifft auch dort wie am Fließband. Foto: imago images/MB Media Solutions

Wieder geisterte die Sorge durch den Norden Londons, der 30-Jährige könnte versuchen, einen vorzeitigen Abschied aus England zu erzwingen. Sogar ein erneuter Trainings-Streik des Skandalprofis wurde prophezeit.

Am Ende wurde nichts aus dem Winter-Wechsel. Doch schon jetzt blicken viele Arsenal-Fans mit Grauen auf die Sommer-Transferperiode.

Denn weil der Vertrag von Pierre-Emerick Aubameyang 2021 ausläuft, muss der FC Arsenal in diesem Sommer eine Gewissens-Entscheidung treffen: Noch ein Jahr mit Aubameyang oder eine Ablöse kassieren? Wollen die „Gunners“ noch Geld für ihren Goalgetter, müssten sie ihn nach der laufenden Saison verkaufen.

Unter den Arsenal-Fans ist darüber eine heiße Diskussion entbrannt, in die sich nun Paul Merson einschaltete. Die Arsenal-Legende richtete eine klare Bitte, nein, nennen wir es Ansage an seinen Herzensklub: „Ich würde ihm sagen: Schieß uns nächste Saison in die Champions League, dann kannst du ablösefrei abhauen.“

Arsenal-Legende Merson: „Aubameyangs Tor-Garantie ist unbezahlbar“

Merson erklärt seine Gedanken: „Er hat eine Tor-Garantie. Was soll Arsenal mit dem Geld machen, dass sie für Aubameyang bekämen? Seine Tor-Garantie kannst du nicht kaufen. Das ist unbezahlbar.“

Arsenal-Eigengewächss Paul Merson absolvierte 258 Premier-League-Spiele für die „Gunners“. Foto: imago images / Colorsport

Geht Arsenal bei Aubameyang den gleichen Weg wie Borussia Dortmund bei Robert Lewandowski? 2013 stand der BVB vor dem gleichen Dilemma und entschied, wie Merson es nun den „Gunners“ empfiehlt: Die Lebensversicherung noch ein Jahr halten und auf viele Millionen Euro verzichten.

Sollte Arsenal genauso entscheiden, bliebe die Frage, ob Pierre-Emerick Aubameyang mitspielt – oder auf „alternativem Weg“ versucht, einen Wechsel zu provozieren.