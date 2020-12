Werder Bremen – Borussia Dortmund: BVB-Fans schnell begeistert – „Terzic wirkt“

Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre ist Borussia Dortmund bei Werder Bremen gefordert.

Der neue BVB-Cheftrainer Edin Terzic feiert sein Debüt. Das Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund steigt am Dienstagabend um 20.30 Uhr.

Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wie schlägt sich Borussia Dortmund beim Debüt von Edin Terzic? Auf welche Aufstellung setzt der neue BVB-Coach?

Alle Fragen und Antworten zur Begegnung Werder Bremen – Borussia Dortmund bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

---------------

Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:1 (-:-)

Tore: 0:1 Guerreiro (12.), 1:1 Möhwald (28.)

---------------

Aufstellungen:

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - C. Groß - Mbom, Möhwald, M. Eggestein, Osako – Sargent

BVB: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Reyna – Moukoko

---------------

Halbzeit: Pause in Bremen! Nach gutem Start und der Führung musste der BVB einen Rückschlag verkraften.

43. Min: Jetzt muss sich Bürki auf der anderen Seite mal ganz lang machen! Augstinsson schlenzt den Ball auf den Kasten, aber der Dortmunder Schlussmann klärt zur Ecke.

41. Min: Großchance für den BVB!

Marco Reus bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld vors Tor. Dort wartet Akanji, bringt den Ball mit dem Fuß aufs Tor, aber Pavlenka kann zur Ecke abwehren. Diese bringt nichts ein.

32. Min: Werder im Glück! Bellingham bringt eine Flanke rein, die der Bremer Groß einfach mal an den eigenen Pfosten hämmert!

28. Min: Tor für Werder!

Und dann fällt doch das Tor für den Gastgeber! Akanji spielt einen folgenschweren Fehlpass im Spielaufbau, danach kombiniert Werder schön über Gebre Selassie und Eggestein. Eggestein legt den Ball schließlich ab auf Möhwald, der den Ball Mililmetergenau ins untere Eck zirkelt.

27. Min: Dortmund dominiert das Spiel, es ist viel Bewegung im Spiel. Offensiv wirken die BVB-Stars deutlich befreiter. Werder tut sich schwer.

19. Min: Das Spiel ist keine 20 Minuten alt, aber die Fans des BVB sind schon hellauf begeistert vom Terzic' Fußball. Hier die Reaktionen im Netz:

„Eine Mannschaft ohne taktische Fesseln. Es sieht endlich wieder wie Fußball aus“

„Die Pässe sind der Wahnsinn! Nicht nur abwarten einfach mal einen Spieler schicken!!“

„Dortmund so viel aktiver und bissiger als zuletzt“

„Heute spielt man ausnahmsweise mal wieder Fußball. Es ist schon viel zu lange her.“

„Raumaufteilung, Positionen besetzt, Passspiel, Zug zum Tor. Terzic wirkt.“

12. Min: Toooooor für den BVB!

Da ist die Führung für den BVB! Jadon Sancho bringt den Ball nach einer Hereingabe aufs Tor, Toprak kann den Ball nur nach vorne abwehren. Den Nachschuss verwandelt Guerreiro!

5. Min: Beinahe das erste Bundesliga-Tor von Youssoufa Moukoko! Reyna sprintet stark in die Spitze, legt dann quer auf Moukoko, der um haaresbreite verpasst.

Anpfiff: Der Ball rollt. Das Debüt von Edin Terzic beginnt.

20.25 Uhr: Noch wenige Minuten bis zum Spiel. Trainer Edin Terzic gibt sich im Interview vor dem Spiel zuversichtlich, Sebastian Kehl lobt den neuen Übungsleiter.

19.53 Uhr: Terzic setzt bei seinem Debüt auf geballte Offensive. Mit Moukoko, Sancho, Reus und Reyna soll es vorne endlich wieder klappen. Außerdem stellt er um auf eine Viererkette.

19.50 Uhr: Werder Bremen wird mit dieser Elf ins Spiel gehen:

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - C. Groß - Mbom, Möhwald, M. Eggestein, Osako – Sargent

19.26 Uhr: So spielt der BVB:

BVB: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Reyna – Moukoko

19.24 Uhr: Da ist die Bestätigung! Moukoko steht in der Startelf!

18.57 Uhr: Nach Informationen von Sport 1 steht Youssoufa Moukoko heute in der Startelf! Damit beginnt Trainer Edin Terzic sein Debüt mit einem echten Kracher!

18.02 Uhr: Um 18.30 Uhr geht's in der Bundesliga schon los. Konkurrent Borussia Mönchengladbach ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt.

17.13 Uhr: Trainer Lucien Favre musste gehen, aber wer ist Schuld daran? Ein Experte vermutet, dass auch Marco Reus einen Einfluss darauf hatte. Hier erfährst du mehr!

14.11 Uhr: Ein weiterer spannender Aspekt ist natürlich, wie viel Terzic in der sehr kurzen Zeit ändern oder feinjustieren konnte. Neben der Frage, ob Moukoko starten wird, stehen auch schwächelnde Leistungsträger wie Jadon Sancho im Blickpunkt. Spielt der Engländer bald wieder groß auf?

10.16 Uhr: Das Weser-Stadion war zuletzt nicht zwingend ein angenehmes Pflaster für Borussia Dortmund. In der Liga gab es vergangenen Februar zwar einen Sieg, doch wenige Tage zuvor schied man an gleicher Stelle im Pokal aus. Kapitän Marco Reus zog sich dabei eine Muskelverletzung zu, die ihn bis zum Sommer außer Gefecht setzte.

Dienstag, 15. Dezember, 07.41 Uhr: Matchday für die Borussia an der Weser. Wird der BVB die gestern viel zitierte Reaktion zeigen oder tiefer in die (Ergebnis-)Krise schlittern?

19.16 Uhr: Florian Kohfeldt war vom spontanen Trainerwechsel in Dortmund nicht wirklich begeistert. Bei dem Werder-Coach sorgte das eher für Kopfzerbrechen. „Wir müssen jetzt deutlich variabler sein“, so Kohfeldt. „Die Dortmunder haben nicht viel Zeit damit umzugehen, aber die Mannschaft hat so viel individuelle Qualität, dass ich ihnen zutraue, ihren Spielstil kurzum zu verändern. Das ist schon etwas, was die Spielvorbereitung massiv verändert“, erklärt Florian Kohfeldt.

15.37 Uhr: Spannend wird vor allem wie Terzic den Ausfall von Erling Haaland kompensiert. Alle Lösungen von Favre hatten nicht funktioniert. Gut möglich, dass Terzic das Risiko eingeht und Moukoko in die Startelf stellt.

14.57 Uhr: Die erste Pressekonferenz mit Edin Terzic ist vorüber. Alle wichtigen Aussagen des neuen Trainers kannst du hier nachlesen!

------------

13.48 Uhr: Bei Borussia Dortmund waren es turbulente letzte Tage! Kurz nochmal zusammengefasst: Trainer Lucien Favre musste nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart gehen. Der BVB setzt jetzt auf den jungen Edin Terzic, der bislang Co-Trainer von Favre war. Der Vertrag geht erst einmal bis zum Sommer.

Montag, 13.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Alle Infos rund ums Spiel bekommst du hier bei uns!