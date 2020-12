Werder Bremen – Borussia Dortmund: Trainerwechsel sorgt für Kopfzerbrechen

Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre ist Borussia Dortmund bei Werder Bremen gefordert.

Der neue BVB-Cheftrainer Edin Terzic feiert sein Debüt. Das Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund steigt am Dienstagabend um 20.30 Uhr?

Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wie schlägt sich Borussia Dortmund beim Debüt von Edin Terzic? Auf welche Aufstellung setzt der neue BVB-Coach?

Alle Fragen und Antworten zur Begegnung Werder Bremen – Borussia Dortmund bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------

Werder Bremen – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

---------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - C. Groß - Mbom, Möhwald, M. Eggestein, Bittencourt – Sargent

BVB: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reus, Reyna – Moukoko

---------------

19.16 Uhr: Florian Kohfeldt war vom spontanen Trainerwechsel in Dortmund nicht wirklich begeistert. Bei dem Werder-Coach sorgte das eher für Kopfzerbrechen. „Wir müssen jetzt deutlich variabler sein“, so Kohfeldt. „Die Dortmunder haben nicht viel Zeit damit umzugehen, aber die Mannschaft hat so viel individuelle Qualität, dass ich ihnen zutraue, ihren Spielstil kurzum zu verändern. Das ist schon etwas, was die Spielvorbereitung massiv verändert“, erklärt Florian Kohfeldt.

15.37 Uhr: Spannend wird vor allem wie Terzic den Ausfall von Erling Haaland kompensiert. Alle Lösungen von Favre hatten nicht funktioniert. Gut möglich, dass Terzic das Risiko eingeht und Moukoko in die Startelf stellt.

14.57 Uhr: Die erste Pressekonferenz mit Edin Terzic ist vorüber. Alle wichtigen Aussagen des neuen Trainers kannst du hier nachlesen!

------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Nach Favre-Entlassung – Fans mit deutlicher Botschaft an die Mannschaft

Borussia Dortmund: So erklärt Lucien Favre die BVB-Blamage gegen Stuttgart

Borussia Dortmund schlittert in die Krise – und die Fans haben eine deutliche Forderung

-----------

13.48 Uhr: Bei Borussia Dortmund waren es turbulente letzte Tage! Kurz nochmal zusammengefasst: Trainer Lucien Favre musste nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart gehen. Der BVB setzt jetzt auf den jungen Edin Terzic, der bislang Co-Trainer von Favre war. Der Vertrag geht erst einmal bis zum Sommer.

Montag, 13.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Alle Infos rund ums Spiel bekommst du hier bei uns!