Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Pokal-Sensation wie im Vorjahr?

Am Dienstagabend kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokal zum Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Bremen und Dortmund sind die Rollen klar verteilt: Gegen Werder geht der BVB als klarer Favorit ins Spiel.

Werder Bremen - Borussia Dortmund im Live-Ticker

Doch diese Favoritenrolle hatte der Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Vorsaison im Achtelfinale des DFB-Pokal herzlich wenig genützt. Damals war der BVB im Elfmeterschießen an Werder gescheitert. Wiederholt die Pokal-Überraschung sich in diesem Jahr?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker!

Bremen – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka – Toprak, Vogt, Moisander – Bittencourt, Eggestein, Klaassen, Friedl – Woltemade, Rashica – Selke

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Brandt, Witsel, Schulz, Reus – Hazard, Sancho

12.58 Uhr: 110 Mal trafen Werder Bremen und Borussia Dortmund in Pflichtspielen bereits aufeinander. Die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen. 47 Mal gewann der BVB, 44 Mal siegte Werder, und 19 Spiele endeten unentschieden. In dieser Saison begegneten die beiden Teams sich am 6. Spieltag in Dortmund und trennten sich 2:2.

10.22 Uhr: Fans von Borussia Dortmund werden an das vergangene Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal nicht allzu gerne zurückblicken. In der Vorsaison waren Dortmund und Bremen sich ebenfalls im Achtelfinale begegnet. Rashica hatte Bremen 1:0 in Führung gebracht, ehe Reus für den BVB ausglich. In der Verlängerung ging der BVB durch Pulisic und Hakimi zwei Mal in Front. Pizarro und Harnik egalisierten für Werder. Beim Elfmeterschießen versagten Philipp und Alcacer beim BVB die Nerven.

Montag, 3. Februar, 7.53 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Achtelfinale des DFB-Pokal.