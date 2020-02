Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Favre setzt die Neu-Stars auf die Bank!

Bremen. Am Dienstagabend kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokal zum Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Bremen und Dortmund sind die Rollen klar verteilt: Gegen Werder geht der BVB als klarer Favorit ins Spiel.

Werder Bremen - Borussia Dortmund im Live-Ticker

Doch diese Favoritenrolle hatte der Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Vorsaison im Achtelfinale des DFB-Pokal herzlich wenig genützt. Damals war der BVB im Elfmeterschießen an Werder gescheitert. Wiederholt die Pokal-Überraschung sich in diesem Jahr?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker!

Bremen – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

--------------

Mögliche Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka – Toprak, Vogt, Moisander – Bittencourt, Eggestein, Klaassen, Friedl – Woltemade, Rashica – Selke

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Brandt, Witsel, Schulz, Reus – Hazard, Sancho

--------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 04.02.2020, 20.45 Uhr

Ort: Weserstadion, Bremen

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

---------

20.16 Uhr: In einer halben Stunde geht es los! Trotz Heimrecht geht der SV Werder als klarer Underdog in das Achtelfinale. Dortmund ist, vor allem durch seine brachiale Offensive, eigentlich derzeit eine Nummer zu groß für die Norddeutschen. Doch der Pokal... ihr wisst ja.

19.47 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So laufen die Teams auf:

Dortmund: Hitz – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Brandt, Witsel, Reus, Schulz – Hazard, Sancho

Bank: Bürki, Balerdi, Dahoud, Schmelzer, Can, Reyna, Haaland, Götze, Piszczek

Bremen: Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander – Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl – Rashica – Selke, Osako

Bank: Kapino, Pizarro, Sahin, Sargent, Bartels, Toprak, J. Eggestein, Groß, Goller

17.55 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist im übrigen der Kerkener Guido Winkmann. Ihm assistieren Christian Bandurski (Oberhausen) und Arno Blos (Deizisau). Vierter Offizieller ist Frank Willenborg aus Osnabrück, den Kölner Keller bewacht Tobias Welz aus Wiesbaden.

15.58 Uhr: Die Polizei Bremen empfiehlt bei der Anreise deutlich mehr Zeit einzuplanen oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Aktuelle Informationen zum Zug-Unglück und den Folgen für die anreisenden Fußballfans kannst du hier nachlesen >>

15.55 Uhr: Weil am Vormittag ein Güterzug mit mehreren Waggons bei der Einfahrt in den Bahnhof Bremen-Neustadt entgleist ist, ist die Strecke zwischen Bremen und Oldenburg voraussichtlich noch bis Mittwoch gesperrt. Dementsprechend sind Zugreisende zum FDFB-Pokal-Spiel unmittelbar betroffen.

--------------

+++ DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinals - hier gibt’s alle Infos +++

--------------

12.27 Uhr: Vor dem Pokalhit hat sich Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre zu den Diskussionen rund um die Gelb-Rote Karte für Gladbachs Alassane Plea geäußert. Was er von der härteren Linie der Schiedsrichter hält, erfährst Du >>>HIER<<<!

Dienstag, 4. Februar, 12.23 Uhr: Matchday! In etwas mehr als sechs Stunden geht es endlich los. Schafft der BVB die Revanche und zieht erstmals seit der Saison 2016/17 wieder in ein DFB-Pokal-Viertelfinale ein oder gelingt Werder Bremen der dritte Viertelfinal-Coup in Serie?

20.05 Uhr: Vor dem Pokal-Duell stellt vor allem eine Personalfrage: Steht Emre Can erstmals im Kader von Borussia Dortmund oder lässt Trainer Lucien Favre seinen Neuzugang noch ein wenig warten? Wir haben uns mit der Frage beschäftigt. Alles dazu erfährst du HIER!

12.58 Uhr: 110 Mal trafen Werder Bremen und Borussia Dortmund in Pflichtspielen bereits aufeinander. Die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen. 47 Mal gewann der BVB, 44 Mal siegte Werder, und 19 Spiele endeten unentschieden. In dieser Saison begegneten die beiden Teams sich am 6. Spieltag in Dortmund und trennten sich 2:2.

------------------------------------

10.22 Uhr: Fans von Borussia Dortmund werden an das vergangene Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal nicht allzu gerne zurückblicken. In der Vorsaison waren Dortmund und Bremen sich ebenfalls im Achtelfinale begegnet. Rashica hatte Bremen 1:0 in Führung gebracht, ehe Reus für den BVB ausglich. In der Verlängerung ging der BVB durch Pulisic und Hakimi zwei Mal in Front. Pizarro und Harnik egalisierten für Werder. Beim Elfmeterschießen versagten Philipp und Alcacer beim BVB die Nerven.

Montag, 3. Februar, 7.53 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Achtelfinale des DFB-Pokal.