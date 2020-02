Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Gelingt dem BVB die Revanche fürs Pokal-Aus?

Am Samstagnachmittag steigt in der Bundesliga das Spiel Werder Bremen – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Bremen und Dortmund sind die Rollen klar verteilt: Bei Werder ist der BVB klarer Favorit.

Werder Bremen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Gelingt dem BVB in Bremen die Revanche für das Pokal-Aus von vor zwei Wochen? Oder kann Bremen Dortmund erneut ärgern?

Alle Infos zum Spiel Bremen – Dortmund im Live-Ticker!

Bremen – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka – Veljkovic, Toprak, Moisander – Gebre Selassie, Sahin, Klaassen, Augustinsson – Bittencourt, Rashica – Selke

Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimim, Can, Witsel, Guerreiro – Hazard, Sancho – Haaland

16.29 Uhr: Das Hinspiel zwischen Bremen und Dortmund endete 2:2. Rashica brachte Werder in Führung, bevor Götze und Reus das Spiel drehten. Friedl stellte den Endstand her.

12.44 Uhr: Die beiden Schock-Momente vom Pokal-Aus in Bremen und vom bitteren 3:4 in Leverkusen schüttelte der BVB am vergangenen Spieltag eindrucksvoll ab. Gegen Eintracht Frankfurt feierte Borussia Dortmund einen 4:0-Erfolg. Vier Tage später folgte gleich die nächste Machtdemonstration. Gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain siegte der BVB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 2:1.

11.03 Uhr: Nach vier Pleiten in Folge braucht Werder Bremen am Samstag unbedingt einen Sieg. Die Bremer rutschten in den vergangenen Wochen bis auf den aktuell vorletzten Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. Das Kuriose: Werder spielte in diesen Partien gar nicht mal so schlecht. Was fehlte, war einzig das viel zitierte Quäntchen Glück.

9.38 Uhr: Erst vor gut zwei Wochen standen Bremen und Dortmund sich gegenüber. Im Achtelfinale des DFB-Pokals zeigte der BVB erhebliche Schwächen in der Defensive und flog mit 2:3 aus dem Wettbewerb. Am Samstagnachmittag soll um jeden Preis die Revanche folgen.

Freitag, 21. Februar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um das Spiel.