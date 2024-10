Wolfsburg – BVB: Große Aufregung vor Anpfiff! Fans sind fassungslos

Dieses Spiel wird für Borussia Dortmund richtungsweisend! Bei einem Sieg im Pokalspiel Wolfsburg – BVB können Schwarz-Gelb und Sahin vorerst durchatmen. Sollte das Spiel in die Hose gehen und man ausscheiden, dürfte es so richtig ungemütlich werden.

Und genau bei diesem so wichtigem Spiel drohen Sahin eine ganze Reihe an Stammspielern auszufallen. Für den Fall der Fälle hat sich der Coach für das Spiel Wolfsburg – BVB wohl etwas Besonderes überlegt – den Fans gefällt das jedoch gar nicht.

Wolfsburg – BVB: Greift Sahin zum Äußersten?

Sahin könnte im Pokalspiel beim VfL eine ganze wilde Elf in die Partie schicken. Laut „Sky“ gebe es intern ganz spezielle Überlegungen, wie man mögliche Ausfälle von Waldemar Anton und Marcel Sabitzer auffangen könnte. Mit Julian Ryerson und Niklas Süle fallen bereits zwei Defensiv-Akteure sicher aus.

Laut „Sky“ gehe man davon aus, dass Anton und Sabitzer nicht spielen können. In diesem Fall würde es wohl zu einer sehr exotischen Viererkette kommen. Felix Nmecha würde dann wohl in die Innenverteidigung rücken, während Emre Can den Rechtsverteidiger geben soll.

So seien die Überlegungen von Sahin und seinen Assistenten. Julian Brandt und Pascal Groß würden dann wohl das zentrale Mittelfeld bespielen, während Youngster Maximilian Beier in die Anfangsformation rücken könnte.

Fans völlig außer sich

Diese Überlegungen sind zweifelsohne aus der Not geboren, schließlich fallen gleich vier wichtige Spieler aus. Und doch sind die BVB-Fans mit dieser möglichen Aufstellungen alles andere als unzufrieden – die Kritik an Sahin wächst und wächst und wächst. „Ein solches Experiment in einem so wichtigen Spiel – das kann ja nur gut enden“, schreibt ein Fan auf „X“.

„Das wäre eine absolute Katastrophe. Warum lässt man nicht die Jungen spielen“, schrieb ein anderer. Viele Dortmunder wollen Filippo Mane in der Innenverteidigung sehen. Doch bislang hat dieser noch keine einzige Profi-Minute sammeln können.