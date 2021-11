VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Große Rückkehr und zwei bittere Ausfälle beim BVB

Nach dem schmachvollen Abgang in der Champions League gibt es beim BVB kein Durchatmen. Drei Tage später empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund.

Vor Wolfsburg gegen Dortmund stellen sich alle Fans die Frage: Hat die Borussia das bittere Königsklassen-Aus verkraftet?

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Hier alle Highlights

Immerhin: Eine gute Nachricht sorgt im Tal der Tränen für Aufbruchstimmung: Erling Haaland ist unerwartet früh zurück und soll schon bei VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund wieder erste Einsatzminuten bekommen.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Erling Haaland ist zurück. Foto: imago images/Team 2

DER WESTEN begleitet VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight und wirst bis zum Anpfiff mit allen Infos versorgt.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Wolfsburg – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

--------------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, N. Schulz - Can - Witsel, Dahoud - Reus, Brandt - Malen

--------------------------------------

19.44 Uhr: Youssoufa Moukoko steht nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ nach seiner Augenentzündung noch nicht wieder im Kader von Borussia Dortmund. Zudem soll auch Guerreiro nicht mit nach Wolfsburg gefahren sein.

14.32 Uhr: Borussia Dortmund freut sich in Wolfsburg über die Rückkehr von Mats Hummels. Der Abwehrchef, der in Lissabon gesperrt fehlte, soll die Verteidigung wieder stabilisieren und dürfte für Marin Pongracic in die Startelf rücken.

12.55 Uhr: Bei Raphael Guerreiro heißt es wohl Hoffen bis zum Schluss. Der Portugiese war kurz vor dem CL-Spiel mit muskulären Problemen ausgefallen und könnte auch in Wolfsburg fehlen. Sicher ausfallen wird Jude Bellingham, erklärte Rose auf der Pressekonferenz. Der Youngster habe bei der Niederlage gegen Sporting Lissabon einen Schlag auf das Knie bekommen.

11.50 Uhr: Alles über den Haaland-Hammer, aber auch über eine schlechte personelle Nachricht erfährst du hier >>

11.40 Uhr: Paukenschlag am Tag vor dem Wolfsburg-Spiel! Marco Rose hat soeben verraten: Erling Haaland ist zurück. Er steht morgen im Kader und darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

11.14 Uhr: Marco Reus hatte nach der Schmach von Lissabon deutliche Kritik an Mitspielern geübt. Auch wenn er dabei keinen Namen nannte, war der Adressat ziemlich klar. Hier die Aussagen >>

--------------------------------------

Mehr BVB-News:

Wie bei Klopp und Götze – das droht dem BVB bei Haaland-Wechsel

Borussia Dortmund: Irres Gerücht! Plötzlich wird über SEINE Rückkehr spekuliert

Borussia Dortmund: Fans sind taurig – BVB-Legende verletzt sich schwer

--------------------------------------

10.45 Uhr: Der BVB ist am Mittwoch achtkantig aus der Champions League geflogen und muss sich jetzt schnell berappeln, um in der Liga den Anschluss zu wahren. Alles zum Königsklassen-Aus hier >>

Freitag, 10.07 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund