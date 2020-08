Urlaub in Frankreich: BVB-Star Witsel teilt Foto – und alle achten nur auf DIESES Detail

Urlaub in Frankreich: BVB-Star Axel Witsel ließ es sich mit seiner Familie an der Cote d'Azûr gutgehen.

Auch in seinem Urlaub in Frankreich bleibt dieser Star von Borussia Dortmund bei den BVB-Fans ein zentrales Gesprächsthema.

Axel Witsel lässt es sich derzeit an der Cote d’Azûr gutgehen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund macht gerade mit seiner Frau Rafaella und den beiden kleinen Töchtern Urlaub in Frankreich.

Die denkwürdigsten Revierderbys der letzten 20 Jahre Die denkwürdigsten Revierderbys der letzten 20 Jahre

Urlaub in Frankreich: BVB-Star lässt Fans schwärmen

Der Belgier lässt seine Fans gerne an der schönen Zeit mit der Familie teilhaben. Bei Instagram veröffentlichte der BVB-Star einige Fotos der gemeinsamen Ferien.

Doch bei den Fotos aus dem Urlaub in Frankreich achten die Fans von Borussia Dortmund nicht etwa auf die schöne Landschaft oder die luxuriöse Ferienvilla. Was den Fans sofort auffällt: Witsel hat eine neue Frisur.

So sieht die Mähne von Axel Witsel normalerweise aus. Foto: BEAUTIFUL SPORTS/WUNDERL/POOL

Jahrelang war der Afro das markante Markenzeichen des belgischen Nationalspielers. Doch damit ist nun vorerst Schluss. Witsel trägt jetzt Locken, und bei den Fans von Borussia Dortmund kommt das sehr gut an. Wir haben einige Instagram-Kommentare gesammelt:

„Klasse Frisur!“

„Deine Haare sind der Hammer.“

„Der neue Style ist echt cool.“

„Mit der Frisur siehst du jetzt aus wie ein Rapper.“

„Es ist ganz schön schwer, dich ohne den Afro zu erkennen.“

„Bei der Frisur dachte ich erst, das wäre Leroy Sané.“

Auch der frühere französische Nationalstürmer Louis Saha (u.a. Manchester United) fand, dass Witsel in seinem Urlaub in Frankreich mit dem Gang zum Friseur alles richtig gemacht hat: „Schöner neuer Haarschnitt!“

------------------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

------------------------------

BVB bereitet sich auf die Saison vor

In der kommenden Woche beginnt für Witsel und seine Kollegen bei Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die anstehende Saison. Nach ein paar Fitnesstests und ersten Einheiten in Dortmund reist die Mannschaft am 10. August ins Trainingslager nach Bad Ragaz. In der Schweiz werden die BVB-Stars bis zum 17. August schuften.

+++ Borussia Dortmund: Jubel bei Moukoko – auch ER mischt jetzt bei den Profis mit +++

Das erste Pflichtspiel steht zwischen dem 11. und 14. September an, wenn Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals beim MSV Duisburg antritt. Eine Woche später beginnt die Bundesliga-Saison. (dhe)