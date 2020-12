Union Berlin – Borussia Dortmund: DAS haben die BVB-Fans lange vermisst

Berlin. Am Ende einer irren Bundesliga-Vorrunde und noch verrückteren Woche muss der BVB in die Hauptstadt – dort empfängt Union Berlin Borussia Dortmund.

Im ersten Jahr nach dem Aufstieg ärgerte Union Berlin Borussia Dortmund gewaltig, gewann 3:1 und verpasste dem BVB kurz nach dem Saisonstart schon die erste schmerzhafte Niederlage.

Union Berlin – Borussia Dortmund: Spiel 2 unter Edin Terzic

Gegen Union musste Borussia Dortmund eine weitere herbe Pleite einstecken und verlor mit 1:2. Besonders anfällig zeigten sich die Schwarzgelben bei Standard-Situationen. Nachdem Dortmund auch das zweite Tor nach Ecke kassiert hatte und dadurch letztendlich auch die Niederlage besiegelt war, fiel den Fans etwas auf, was sie lange vermisst hatten.

Union Berlin – Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (57.), 1:1 Moukoko (59.), 2:1 Friedrich (78.)

Aufstellungen:

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Lenz, Trimmel, Prömel, Griesbeck, Teuchert - Becker, Awoniyi, Bülter

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

Nach dem Spiel: Trotz der Niederlage ist zu erkennen: Der neue BVB ist laut statt leise. Noch mehr als in Bremen wird von der Bank gebrüllt, kommentiert, dirigiert und angefeuert wie nie zuvor. Gerade Terzic geht ab wie Schmidts Katze. Die Fans haben es sofort bemerkt:

Wie die Bank heute abgeht! Das ist unser BVB

Ganz schön laut da am Spielfeldrand

Endlich Mal ein Trainer der Emotionen an der Linie zeigt

Täuscht vielleicht, aber es hat den Eindruck, als wäre die Dortmunder Bank sehr laut und präsent

Schluss! Borussia Dortmund erleidet einen schmerzhaften Rückschlag, verliert bei Union Berlin 1:2. Die erste Niederlage unter Terzic ist nicht unverdient und zeigt einmal mehr das aktuelle Problem des BVB auf: Mangelhafte Form von Leistungsträgern wie Sancho und Reus, dazu fehlende Leichtigkeit.

88.: Die Zeit rennt dem BVB davon, doch Chancen kriegen krampfige Dortmunder nicht herausgespielt.

80.: Terzic reagiert sofort mit einem Doppelwechsel: Morey und Bellingham kommen für Meunier und Can.

78.: TOOOOOOOOR für Union!

Der Knockout für Dortmund? Wieder bei einer Ecke fällt das Tor für die Hausherren, Marvin Friedrich ist am langen Pfosten komplett ungedeckt und köpft unhaltbar in den Innenpfosten.

72.: Erster BVB-Wechsel: Ein einmal mehr blasser Marco Reus macht Platz für Julian Brandt.

70.: Der Ausgleich hat den BVB im Spiel etwas gelöst, doch laufen will es weiter nicht.

64.: Moukoko ist on fire, feuert jetzt aus allen Rohren drauf und will gleich den Führungstreffer hinterhermachen.

60.: TOOOOOOOOR für den BVB!

Moukokoooooooooooooooooo. Viele Versuche, jetzt ist es soweit: Moukoko bricht den nächsten Rekord, ist jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Flach von Guerreiro bedient, haut er im Strafraum voll drauf und überrascht Luthe im kurzen Eck.

59.: Moukoko verpasst die direkte Antwort um Millimeter. Meunier zieht auf der rechten Seite an, geht fast bis zur Grundlinie, seine Hereingabe rauscht ganz knapp am Fuß des hereinspringenden BVB-Juwels vorbei.

57.: TOOOOOOR für Union!

Das hatte sich irgendwie abgezeichnet. Eine Trimmel-Ecke, die Spezialität der Berliner, wird von Prömel zu Awoniyi verlängert, der aus kurzer Distanz Bürki tunnelt und zur Führung trifft.

54.: Erst ein Wackler von Akanji, dann Awonyi, jetzt Teuchert: Wieder ist Union hier tonangebend und gefährlicher als der Favorit.

51.: Gerade die eigentlich bei den Gegnern gefürchtete offensive Flügelzange des BVB ist heute erschreckend schwach. Sancho und Reyna haben kaum nennenswerte Ballaktionen, immer wieder springen Guerreiro und Moukoko vorne außen für sie ein und sorgen für Momente.

46.: Ohne Wechsel sind die Teams zurück auf dem Rasen, das Spiel geht weiter und darf jetzt gerne etwas mehr Fahrt aufnehmen.

Pause! Ein behäbiger weil tempoloser BVB kriegt gegen fiese Eiserne keinen Spielfluss und keinerlei Dominanz hin. Phasenweise waren die Hausherren hier die überlegene Mannschaft. Insgesamt bislang ein dürftiges Spiel.

45.: Moukoko wird von Guerreiro perfekt in Szene gesetzt und knallt die Kugel an den kurzen Pfosten. Näher kann er seinem Debüt-Tor nun nicht mehr kommen.

35.: Nach einer Anfangsphase mit der ein oder anderen Chance auf beiden Seiten sind die Teams jetzt vorsichtiger geworden. Trotzdem wirkt Union gefährlicher, ist bei Ballgewinnen einfach zielstrebiger.

28.: Die BVB-Defensive und allen voran Manuel Akanji hat große Probleme mit dem Pressing der Eisernen. Das sorgt immer wieder für gefährliche Ballverluste.

16.: Monsterchance für Union! Awoniyi scheitert aus kurzer Distanz an einem Glanzreflex von Bürki, den Abpraller nimmt Teuchert direkt und haut ihn über das Tor. Das hätte da 1:0 für den Außenseiter sein müssen.

10.: Moukoko und Reyna erzwingen den Ballgewinn, der Stürmer startet durch und legt von links perfekt in den Strafraum auf Sancho, der freistehend an Luthe scheitert.

8.: Erste Chance jetzt auch für den BVB. Moukoko bedient Sancho, der an der Strafraumlinie entlangdribbelt und zentral abzieht. Abgefälscht geht der Ball zur Ecke übers Tor, die nichts einbringt.

2.: Und da wäre es auch fast passiert. Awoniyi wird mit einem Lupfer über Hummels auf Bürki zugeschickt, ist aber zu zögerlich und lässt den Winkel immer spitzer werden. Der BVB-Keeper macht sich breit und verhindert das frühe 1:0.

1. Minute: Der BVB stößt an, rein gehts in die Partie! Und für die Gäste heißt es hellwach sein. Union ist das Team der ersten Minuten, hat schon oft in der Anfangsphase getroffen.

19.55 Uhr: Emre Can von der Innenverteidigung wieder auf die 6, Moukoko von Anfang an, dazu zurück zur Viererkette. Edin Terzic macht den Anti-Favre und schwört, wie schon gegen Bremen, auf all die Dinge, die sein Vorgänger und Ex-Chef nicht wollte.

19.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Lenz, Trimmel, Prömel, Griesbeck, Teuchert - Becker, Awoniyi, Bülter

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

17.37 Uhr: Für Thomas Delaney und Thomas Meunier sieht es gut aus. Beide sind im Kader, könnten nach Verletzung in der Alten Försterei ihr Comeback geben.

15.17 Uhr: Trainer-Beben beim Erzrivalen. Nach dem Borussia Dortmund Anfang der Woche Lucien Favre entlassen hat, hat nun der FC Schalke 04 seinen Trainer gefeuert. Hier alle Infos!

11.02 Uhr: An das Auswärtsspiel in Berlin werden die BVB-Fans keine guten Erinnerungen haben. Im vergangenen Jahr blamierte sich Borussia Dortmund verlor in Köpenick mit 1:3.

Freitag, 07.19 Uhr: Matchday! Der BVB ist heute Abend schon gefordert. Bei Union Berlin geht es für Borussia Dortmund um wichtige Punkte vor der kurzen Winterpause. Am Dienstag steht dann das Pokal-Spiel gegen Eintracht Braunschweig an.

19.25 Uhr: Neuer Trainer, neue Chance – dachte sich sicher auch Reinier. Die Real-Leihgabe kämpft beim BVB noch immer um Einsatzzeiten, doch nun der üble Nackenschlag. Nachdem er im ersten Spiel unter Terzic in Bremen erneut 90 Minuten auf der Bank saß, wurde er nun vom neuen BVB-Trainer gar nicht erst nominiert und bleibt in Dortmund.

18.04 Uhr: Beim BVB sorgen sich viele Fans derzeit um Mats Hummels. Der Abwehrchef und Routinier scheint nach dem Spiele-Marathon am Stock zu gehen, musste zuletzt immer wieder mit Muskelproblemen oder Krämpfen ausgewechselt werden. Wie lange geht das noch gut? Hier mehr dazu >>

16.51 Uhr: Aber auch die Unioner kämpfen mit bitteren Ausfällen. Max Kruse fehlt noch wochenlang, zudem sind Joel Pohjanpalo, Anthony Ujah, Nico Schlotterbeck und Marcus Ingvartsen verletzt und Robert Andrich gesperrt.

15.44 Uhr: Doch es bleibt bei einigen schmerzhaften Ausfällen. Erling Haaland ist noch immer nicht einsatzbereit, auch Thorgan Hazard und Marcel Schmelzer fehlen weiter.

15.21 Uhr: Die Zahl der Verletzten hat sich bei Borussia Dortmund in den letzten Tagen drastisch reduziert. In Berlin könnten auch Thomas Delaney und Thomas Meunier zurückkehren.

Donnerstag, 14.40 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Auftaktspiel des letzten Bundesliga-Wochenendes in diesem Jahr.