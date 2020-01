Borussia Dortmund: Transfer-Hammer um Ex-BVB-Star bahnt sich an! Es droht Ärger

London. Pierre-Emerick Aubameyang gehört seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Arsenal London. Doch zwei Jahre nachdem die „Gunners“ ihn verpflichteten, könnte der Gabuner allerdings einen anderen Weg einschlagen.

Bei 57 Toren und 13 Vorlagen in 91 Spielen für den FC Arsenal ist es nicht verwunderlich, dass andere Klubs Interesse an einem Angreifer bekunden. Im Fall Aubameyang ist dies aber ein ganz besonderer: der glorreiche FC Barcelona. Die Katalanen könnten nach der schweren Verletzung von Luis Suarez in vorderster Front noch einmal aufrüsten.

Borussia Dortmund: Wechselt Ex-Star Pierre Emerick-Aubameyang zum FC Barcelona?

„Wir reden darüber, aber wir müssen noch ein bisschen darüber nachdenken. Es ist kein Problem, das mich zu sehr beunruhigt“, erklärte der neue Trainer Quique Setien im Vorfeld des Pokalspiels bei Drittligist UD Ibiza (2:1) am Mittwoch.

Doch Fakt ist, dass Suarez mit einer Verletzung des Außenmeniskus noch einige Wochen ausfallen wird. Es mangelt Barca derzeit an Alternativen in der Offensive, weil auch Ousmane Dembele noch nicht wieder fit ist.

Seit Anfang 2018 geht Pierre-Emerick Aubameyang für den FC Arsenal auf Torejagd. Foto: imago images / Bildbyran

Kommt es zur Wiedervereinigung zwischen Aubameyang und Dembele?

Aber genau er könnte eine entscheidende Rolle für eine laut übereinstimmenden Medienberichten angestrebte Leihe Aubameyangs bis zum Saisonende spielen. Denn einst versetzten Dembele und Aubameyang die Abwehrreihen der Bundesliga in Diensten von Borussia Dortmund in Angst und Schrecken. In der Saison 2016/17 wurde der BVB mit beiden Pokalsieger, „Auba“ mit 31 Treffern Torschützenkönig.

Was beide auch noch vereint: Sowohl der Franzose als auch der Gabuner leisteten sich einen unschönen Abgang. Dembélé blieb bewusst vom Training fern, Aubameyang leistete sich eine Eskapade nach der anderen, um seinen Abgang zu forcieren.

Laut spanischer „Mundo Deportivo“, soll er Barca sein Okay für Verhandlungen mit Arsenal gegeben haben. Wiederholt sich die Geschichte vom wechselwilligen Aubameyang nun in London?

Das Wechsel-Theather in Dortmund hatte im vergangenen Jahr noch ein Nachspiel. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stichelte gegen den Ex-Stürmer, eine Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Mehr dazu hier>>> (sts)