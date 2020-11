Thomas Tuchel: Aus in Paris beschlossen? „Können uns selbst keinen Vertrag geben“

Paris. Der Trainerstuhl von Thomas Tuchel wackelt schon, seit er bei Paris Saint-Germain unterschrieben hat. Doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass das Aus des Ex-BVB-Coaches bereits beschlossen ist.

Der PSG-Vertrag von Thomas Tuchel läuft am Saisonende aus und – noch pikanter – bislang hat es noch kein einziges Gespräch über eine mögliche Verlängerung gegeben.

Thomas Tuchel: Aus bei Paris Saint-Germain womöglich schon beschlossen

Die Champions-League-Pleite bei RB Leipzig, da sind sich viele Experten in Frankreich einig, war ein weiterer Nagel in Tuchels Trainer-Sarg. Zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg in zwei Jahren begeistern die PSG-Verantwortlichen nicht – werden vielmehr vorausgesetzt.

Die Pleite in Leipzig dürfte die Position von Thomas Tuchel in Paris wohl kaum gefestigt haben. Foto: dpa

In Paris will man den Henkelpott – die größte Chance darauf vergab Tuchel im August im Finale gegen die Bayern (0:1). Nun muss PSG sogar um den Achtelfinal-Einzug bangen.

Tuchel: „Wir können uns selbst keinen Vertrag geben“

Nach dem 1:2 in Leipzig stellt Tuchel klar: „Wenn ein Trainer in ein auslaufendes Vertragswerk geht und bislang keine Gespräche stattgefunden haben, nachdem was wir bislang abgeliefert haben, dann können wir trotzdem für alle Möglichkeiten offenbleiben, aber träumen müssen wir nicht.“

Und weiter: „Die Situation ist, wie sie ist. Sie ist auch kein Problem. Wir können uns selbst keinen Vertrag geben, wir können auch keinen zwingen, uns einen Vertrag zu geben.“

Wenig Optimismus – denn auch das Verhältnis von Thomas Tuchel zu Sportdirektor Leonardo ist schon lange belastet. Sogar potenzielle Nachfolger werden bereits gehandelt, Favorit soll PSG-Legende Thiago Motta sein. (dso)