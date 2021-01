Thomas Tuchel: Paukenschlag! Ex-BVB-Trainer übernimmt laut Berichten neuen Top-Klub

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel übernimmt übereinstimmenden Berichten zufolge noch am Montag den FC Chelsea.

Paukenschlag um Thomas Tuchel. Einen Monat nach seiner Entlassung hat der Ex-BVB-Trainer offenbar einen neuen Klub gefunden.

Berichten unter anderem von „Sky“ und „Telegraph“ zufolge steht Thomas Tuchel unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Chelsea.

Thomas Tuchel: Ex-BVB-Trainer vor Unterschrift beim FC Chelsea

Den Spielern des Londoner Spitzenklubs wurde demnach mitgeteilt, dass sie erst am Nachmittag zum Training erscheinen sollen. Bis dahin, so heißt es im Bericht, wird die Trennung von Trainer und Chelsea-Legende Frank Lampard verkündet sein.

Steht Thomas Tuchel bald an der Seitenlinie beim FC Chelsea. Foto: imago/Sven Simon

Schon am Mittwoch soll dann Thomas Tuchel auf der Bank an der Stamford Bridge sitzen. „TT“, der von 2015 bis 2017 Borussia Dortmund trainierte und mit dem BVB den DFB-Pokal gewann, soll die „Blues“ in die Erfolgsspur zurückbringen.

---------------------------

Mehr BVB-News:

Erling Haaland gibt den BVB-Fans DIESES große Versprechen

Mario Götze verwundert mit seltsamem BVB-Foto – „Wie geil“

Gladbach – Borussia Dortmund: Wilde Achterbahnfahrt! BVB erlebt nächstes Debakel

---------------------------

Trotz Coronakrise hatte Mäzen Roman Abramovic im vergangenen Jahr die Geldbörse weit aufgemacht, Chelsea Transfers wie Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech und Ben Chilwell für insgesamt rund 250 Millionen Euro ermöglicht.

Chelsea nur Neunter – Tuchel soll „Blues“ aus der Krise führen

Trotzdem verlief die Saison für den Hauptstadtklub äußerst enttäuschend, mit bereits sechs Niederlagen ist der FC Chelsea derzeit Tabellenneunter.

-------------------------

Das ist Thomas Tuchel:

Als Spieler für die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm aktiv

Beendete im Alter von nur 25 Jahren seine Spielerkarriere

Arbeitete fortan als Trainer in Stuttgart und Augsburg

Nach einer erfolgreichen Zeit in Mainz folgte er beim BVB auf Jürgen Klopp

2018 bis Dezember 2020 Trainer in Paris

-------------------------

Thomas Tuchel war an Heiligabend bei Paris Saint-Germain entlassen worden. Dort war er nach dem Ende seines Engagements bei Borussia Dortmund zwei Jahre Trainer gewesen – hatte den sehnlichen Wunsch der Pariser nach dem Henkelpott jedoch ebenso wenig erfüllen können wie seine Vorgänger.