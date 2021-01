Thomas Tuchel spricht über Borussia Dortmund – und zieht diesen krassen BVB-Vergleich

Thomas Tuchel zieht nach seinem Debüt in London einen bemerkenswerten Vergleich zu Borussia Dortmund.

London. Blitz-Debüt für Thomas Tuchel. Am Dienstag war er noch vereinslos, am Mittwoch stand er schon beim ersten Chelsea-Spiel an der Seitenlinie.

Über ein torloses Remis gegen die Wolverhampton Wanderers kamen die „Blues“ im ersten Spiel unter Thomas Tuchel nicht hinaus. Trotzdem war er voll des Lobes über sein neues Team – und zog am BBC-Mikrofon einen krassen Vergleich zu Borussia Dortmund.

Thomas Tuchel mit krassem Vergleich zu Borussia Dortmund

„Leistung, Struktur, Intensität – ich bin sehr positiv überrascht“, lobte „TT“ das Team, von dem er zuvor bloß eine einzige Trainingseinheit gesehen hatte. „Wir waren sehr gut organisiert und hatten den Impuls, hoch und aggressiv zu verteidigen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich mag die Einstellung und die Energie meiner Mannschaft. Das habe ich ihr auch genauso gesagt. Ich erlaube niemandem, daran zu zweifeln.“

Engagiert an der Seitenlinie: So kannte man Thomas Tuchel auch bei Borussia Dortmund. Foto: dpa

Dann überraschte der neue Chelsea-Coach (hier alles zum Deal >>) nicht wenige mit einem BVB-Vergleich.

Tuchel: „Erinnert mich ein wenig an Dortmund“

Als der BBC-Reporter sagte, bereits Ansätze der Tuchel-Spielweise erkannt zu haben, wie man sich aus Zeiten bei Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain kennt, sagt Thomas Tuchel: „Ich stimme ihnen zu. Mich hat das ein wenig an die Spiele in Dortmund erinnert.“

Wow! Erst voll des Lobes, dann der Vergleich zum BVB. Offenbar dient seine Zeit in Dortmund bis heute als Maßstab für den Fußball, den er spielen will. Und das, obwohl er anschließend zwei Jahre in Paris mit einem Star-gespickten Team arbeiten durfte.

„Wenn das erst der Anfang war, mit noch so viel Potenzial, freue ich mich jetzt schon darauf, wo das hingehen wird“, sagte Tuchel später. Auch der ein oder andere BVB-Fan dürfte das interessiert verfolgen.