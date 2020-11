Thomas Tuchel: Als Reporter diese Fragen stellt, flippt der Ex-BVB-Coach aus – „Sie haben keinen Respekt“

Thomas Tuchel hat es bei Paris St. Germain seit Amtsantritt nicht leicht.

Immer wieder muss er sich mit Kritik auseinandersetzen, sein Aus schien laut Berichten bereits mehrfach beschlossen. Kein Wunder, dass dem ehemaligen BVB-Coach da schon mal der Kragen platzen kann.

Passiert am vergangenen Sonntag. Nach dem 3:0-Sieg gegen Rennes stellte sich Thomas Tuchel den Fragen von TV-Reporter Olivier Tallaron von „Canal +“. Doch seine Fragen passten dem 47-Jährigen so gar nicht.

Thomas Tuchel flippt im Interview aus

„Für mich fehlt es Ihnen an Respekt für die Spieler und vor der Leistung des Teams, wenn Sie fünf Fragen zu Marquinhos, zwei zu Florenzi und keine über das Spiel, keine über den Gegner stellen. Das zeigt: Sie haben keinen Respekt für das was wir tun und das was die Mannschaft hier leisten muss. Das ist sehr traurig für mich“, lederte Tuchel los.

Thomas Tuchel zeigt es an: fünf Fragen zu Marquinhos. Foto: Screenshot Canal +

Tuchel wirkte schon vorher genervt – und einmal in Fahrt, redete sich der ehemalige Dortmund- und Mainz-Trainer richtig in Rage. Wild gestikulierte, starrte dem französischen Reporter direkt in die Augen. Sogar sein Mundschutz verrutschte, sodass der PSG-Trainer diesen richten musste.

Hintergrund ist Aufstellungsärger

Hintergrund des Tuchel-Tacheles: das Tuchel in der Innenverteidigung auf Marquinhos setzt, wird immer wieder kritisiert. Französische Journalisten und Fans sind der Meinung der Brasilianer sei besser im defensiven Mittelfeld aufgehoben.

Auch dass Alessandro Florenzi, eigentlich Rechtsverteidiger, gegen Rennes als Außenstürmer ran durfte, sorgte für eine Überraschung.

---------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

---------------

Rückendeckung vom Sportdirektor

Immerhin kann sich Tuchel nun der Rückendeckung von PSG-Sportdirektor Leonardo sicher sein. Das Verhältnis der beiden galt oft als schwierig. Nun hat sich der Brasilianer in einem Q&A geäußert.

„Der Klub muss den Trainer unterstützen und auch Dinge sagen, die wir denken. Das ist normal. Wir wollten nicht, dass die Diskussion über Transfers öffentlich geführt wird“, sagte Leonardo. Hintergrund ist, dass Tuchel Anfang Oktober öffentlich Verstärkungen gefordert hatte, der Brasilianer rügte das.

PSG-Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Leonardo wird ein angespanntes Verhältnis nachgesagt. Foto: imago images

Leonardo erklärte nun: „Er (Tuchel; d. Red.) sagte das, wir respektieren das. Der Klub hatte eine Position. Wir haben unter uns gesprochen, diese Dinge passieren. Heute ist die Situation für alle klar. Es gibt interne Diskussionen. Es wäre sogar seltsam, keine zu haben.“ Es habe Meinungsverschiedenheit gegeben, gestand Leonardo.

+++ Borussia Dortmund: Favre schon wieder in der Kritik – BVB-Boss Watzke reagiert deutlich +++

Wird Tuchels Vertrag verlängert?

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Trainers in Paris aus. Ob er weitermachen darf, ließ Sportdirektor Leonardo offen: „Beim Thema Trainer haben wir Zeit. Jetzt ist nicht der Moment, um die Dinge zu bewerten.“ (ms)