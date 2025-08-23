Kurz vor St. Pauli – BVB lässt Dortmund die Katze aus dem Sack! Transfer offiziell

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, doch es dauerte bis kurz vor Saisonstart, ehe der nächste Dortmund-Transfer offiziell werden konnte. Vor Anpfiff bei St. Pauli – BVB verkündete die Borussia, dass man künftig ohne Giovanni Reyna weitermacht.

Der US-Amerikaner wechselt innerhalb der Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Damit endet pünktlich zum Saisonstart des BVB gegen St. Pauli ein Kapitel, das eigentlich viel erfolgreicher hätte sein sollen.

St. Pauli – BVB: Reyna wechselt

Entsprechend gehörte Reyna dann auch schon nicht mehr zum schwarzgelben Kader auf dem Hamburger Kiez. Der Mittelfeldspieler wechselt sofort und unterzeichnet am Niederrhein einen Vertrag bis 2028. Dort will er seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

Reyna hatte sich Borussia Dortmund im Sommer 2019 angeschlossen. Zunächst in der Jugend eingeplant, kickte er schon ein halbes Jahr später für die Profis. In Dortmund hielt man auf den 22-Jährigen stets große Stücke – doch zahlreiche Verletzungen setzten dem Spieler und seiner Entwicklung immer wieder zu.

„Entwicklung nicht verlaufen, wie erhofft“

„Mit Gio verbindet uns eine lange Geschichte. Er hat beim BVB zu Beginn seiner Karriere einen sehr steilen Aufstieg erlebt, der im Pokalsieg 2021 gipfelte“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl zum Abschied. „In den vergangenen Spielzeiten ist seine Entwicklung leider nicht so verlaufen, wie wir alle uns das erhofft haben“, so Kehl. „Auch deshalb ist es für ihn nun an der Zeit, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen.“

Reyna selbst betont, dass er auf eine gute Zeit beim BVB zurückblicke, er sich nun aber für ein neues Kapitel entschieden habe. Über seinen neuen Arbeitgeber sagt er: „„Borussia ist ein toller, großer Klub. Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat, freue mich sehr darauf, die Menschen hier kennenzulernen und natürlich auch auf die anstehenden sportlichen Aufgaben.“

Während der BVB am ersten Spieltag gegen St. Pauli ran muss, ist Gladbach erst einen Tag später gegen den Hamburger SV dran. Ob Reyna dann schon zum Kader gehört, ist zweifelhaft.