Jetzt steht es fest: DFB-Entscheidung für St. Pauli – BVB ist gefallen

Nach dem DFB-Pokal geht es nun auch endlich in der Bundesliga wieder richtig los! Für den BVB steht gleich ein schwieriges Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an (23. August, 18.30 Uhr).

Für das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen St. Pauli und dem BVB hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Denn das Schiedsrichtergespann steht fest.

St. Pauli – BVB: DFB-Entscheidung gefallen

Der Auftakt in die neue Pokalsaison ist beiden Mannschaften bereits gelungen, jetzt wollen St. Pauli und der BVB auch optimal in die neue Spielzeit der Bundesliga starten. Die „Kiezkicker“ haben nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der vergangenen Saison erneut das große Ziel, den Verbleib in der Liga perfekt zu machen. Dafür könnten drei Punkte gegen Borussia Dortmund zu Beginn schon sehr helfen.

Der Revierklub will das allerdings verhindern und eine weitere, enttäuschende Saison verhindern. Zwar erreichte die Mannschaft von Niko Kovac die Champions League, blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Der auf dem Papier durchaus einfache Auftakt mit St. Pauli, Union Berlin und Heidenheim könnte dafür sorgen, dass es dieses Mal in eine andere Richtung laufen könnte.

Es ist das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Spielzeit. Der DFB hat dafür auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Matthias Jöllenbeck wird die Begegnung leiten. Ein Schiedsrichter, den beide Vereine bestens kennen.

Jöllenbeck pfeift Topspiel

Er hat schon einmal eine Partie zwischen dem BVB und St. Pauli gepfiffen – und das in der vergangenen Saison. Die Schwarzgelben gewannen das Heimspiel damals mit 2:1. Ansonsten ist die Bilanz der Dortmunder unter Jöllenbeck auch positiv: vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Anders sieht es beim FC St. Pauli aus. Sechs Niederlagen gab es unter der Leitung von Jöllenbeck. Immerhin gewannen die Hanseaten auch vier Spiele. Ein Spiel endete mit einem Remis.

Die Blicke werden im Millerntor-Stadion am Samstag auch auf Jöllenbeck gerichtet sein. Der Unparteiische wird hoffen, dass er aber nicht im Mittelpunkt von strittigen Entscheidungen stehen wird.