Überraschung vor St. Pauli – Borussia Dortmund! BVB-Fans dürften aufatmen

Saisonstart für den BVB! Im Samstagabendspiel St. Pauli – Borussia Dortmund erwartet Schwarz-gelb ein vermeintlich leichter Auftaktgegner. Doch nach einem schwachen Auftritt beim Pokalspiel in Essen könnte der Optimismus beim Revierklub derzeit wohl größer sein.
Dazu plagt den aktuell BVB vor allem eins: großes Verletzungspech. Insbesondere in der Defensive herrscht derzeit mächtig Personalnot. Vor dem Spiel St. Pauli – Borussia Dortmund dürfen viele Fans allerdings aufatmen. Dieser Profi ist wieder zurück.
St. Pauli – Borussia Dortmund: Couto in der Startaufstellung
Die Sorgen um Yan Couto waren nach dem Pokalspiel in Essen und dem Horror-Tritt gegen das Knie des Brasilianers groß. Der Rechtsaußen war unter großen Schmerzen vom Platz getragen worden. Vielerorts waren die Befürchtungen groß, Couto könnte sich schlimmer verletzt haben. Ein Horror-Szenario, schließlich hatte sich auch Julian Ryerson kurz zuvor verletzt abgemeldet.
Nur eine Woche später ist klar: Couto ist wohlauf! Denn schon im Duell St. Pauli – Borussia Dortmund steht der 23-Jährige wieder in der Startaufstellung von Niko Kovac. Den Brasilianer scheint es also nicht weiter schlimmer erwischt zu haben, Couto ist bei 100 Prozent.
Auch Ryerson im Kader
Dazu gesellt sich direkt die nächste gute Nachricht: Auch der zuvor verletzte Julian Ryerson steht in St. Pauli wieder im Kader des BVB. Allerdings gab Trainer Kovac bei „Sky“ zu Protokoll, dass der Norweger nur für den Notfall eingeplant sei. Bei ihm dürfte es also noch etwas dauern, bis der 27-Jährige wieder ein Kandidat für die erste Elf ist.
Abseits von Couto gibt es in der Startaufstellung des BVB auf St. Pauli allerdings wenig Überraschungen. Die Fans von Borussia Dortmund dürfen also auf die ersten drei Punkte der Saison hoffen.