Im Sportstudio (ZDF) spricht Max Eberl über ein mögliches BVB-Interesse an Marco Rose. Dabei schlägt er andere Töne an, als zuvor.

Sportstudio (ZDF): BVB und Marco Rose? Max Eberl überrascht mit Aussagen – ist da etwa was im Busch?

Die Zeichen stehen auf Trennung. Nicht erst seit dem 1:5-Fiasko deutet bei Borussia Dortmund vieles auf einen Trainerwechsel im Sommer hin.

Das Traineramt beim BVB war am Samstagabend auch Thema im Sportstudio (ZDF). Zu Gast: Max Eberl – der mit Marco Rose in Gladbach einen Trainer hat, der als heißer BVB-Kandidat gilt.

Sportstudio (ZDF): Eberl überrascht mit neuen Tönen zum BVB-Gerücht um Marco Rose

Dass die Chefetage von Borussia Dortmund sich schon länger nach möglichen Alternativen umschaut, ist ein offenes Geheimnis. Im (besonders auf der Trainerposition) schnelllebigen Fußballgeschäft wäre alles andere wohl auch sträflich.

Marco Rose gilt als Kandidat für Borussia Dortmund für eine Nachfolge von Lucien Favre. Foto: imago images/Moritz Müller

Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Marco Rose. Die Aussagen von Gladbach-Sportdirektor Max Eberl im Sportstudio (ZDF) am Samstagabend könnten diese Gerüchte nun befeuern.

Marco Rose und der BVB? Max Eberl wird zurückhaltender

Als erstmals öffentlich über einen möglichen Rose-Wechsel nach Dortmund gesprochen wurde, reagierte Eberl regelrecht entrüstet. „Grenzwertig“ und „respektlos“ nannte der Erfolgsmanager der Fohlen die Spekulationen.

Nun, wo es so aussieht, als würden sich die Wege von Borussia Dortmund und Lucien Favre spätestens zum Saisonende trennen, schlägt Max Eberl plötzlich andere Töne an.

„Marco Rose ist ein Top-Trainer. Das macht ihn natürlich auch für andere Vereine interessant – und ich meine damit Top-Vereine“, hatte der 47-Jährige kürzlich gesagt. Im Sportstudio (ZDF) auf diese Aussage angesprochen, führt er das weiter aus.

„Als ich anfing, mussten wir Angst haben, dass Hannover und Stuttgart uns Spieler oder Trainer abwerben. Heute rede ich von Top-Vereinen – sowohl national als auch international“, sagt Eberl. Nationale Top-Vereine? Da gibt es mit Bayern und Dortmund nur zwei bessere Adressen für einen Trainer als Borussia Mönchengladbach.

Max Eberl: „Wir kennen ja die Geschichte“

„Momentan werde ich natürlich gefragt zu Marco Rose. Und was soll ich hinterm Berg halten? Er ist ein großartiger Trainer und Mensch, der perfekt zu Borussia Mönchengladbach passt. Aber wir kennen ja die Geschichte, wie sie immer ist. Dass eben dann doch ganz große Vereine kommen und unsere wichtigsten Protagonisten angraben.“

Borussia Dortmund: Lucien Favre ist angezählt – es sieht nach einer Trennung im Sommer aus. Foto: imago images / Poolfoto

Ist Borussia Dortmund ein ganz großer Verein? „Ein bisschen größer“, schmunzelt Eberl im ZDF-Sportstudio.

Rose zum BVB? Eberl: „Das ist nicht meine Entscheidung“

Kann Gladbach seinen Trainer an Borussia Dortmund verlieren? „Das ist nicht meine Entscheidung“, schlägt der Sportdirektor der Fohlen ganz andere Töne an als noch vor Wochen. „Jeder Trainer, Spieler und Sportdirektor kann frei entscheiden, wo er hinmöchte.“

Angst, das stellt Max Eberl auch klar, habe er derzeit in Bezug auf eine Rose-Abwerbung vor keinem Verein. Die zurückhaltenden Worte über ein mögliches BVB-Interesse am Gladbacher Erfolgscoach lassen dennoch die Frage zu: Ist da was im Busch?