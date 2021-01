Sportstudio (ZDF): Darin ist BVB-Coach Edin Terzic jetzt schon Weltklasse

Seit Mitte Dezember ist Edin Terzic Cheftrainer beim BVB, gestern stand er im Sportstudio (ZDF) Rede und Antwort. Für ihn ist es eine neue Situation, denn bislang stand er nicht so stark im Fokus der Medien.

Nach dem Sieg gegen RB Leipzig (3:1) musste sich Edin Terzic im ZDF-Sportstudio den Fragen von Reporter Boris Büchler stellen und bewies, dass er schon jetzt ein echter Fachmann ist.

Sportstudio (ZDF): Büchler nimmt Terzic in die Mangel, der reagiert SO

Boris Büchler ist dafür bekannt, seine Interviewpartner in die Mangel zu nehmen und auch die unangenehmen Fragen zu stellen. Bekommt er mal keine Antwort, stellt der ZDF-Sportstudio-Reporter seine Frage einfach nochmal anders.

Das blieb auch Edin Terzic nach dem BVB-Sieg gegen RB Leipzig nicht erspart. Zunächst durfte Terzic über das reden, worüber er gerne spricht. Den Spielverlauf, die Leistung seiner Mannschaft, die Taktik – alles Themen, die ein Trainer gerne hat.

Als es dann um die Tabellensituation geht, zeigt Edin Terzic, dass er trotz seiner 38 Jahre und obwohl er zuvor noch nie Cheftrainer gewesen war, bereits hervorragend mit kniffligen Fragen umgehen kann. Reporter Boris Büchler will ihm offensichtlich eine Kampfansage im Titelkampf entlocken, darauf lässt sich Terzic aber nicht ein.

Der BVB-Coach spricht nur über die aktuelle Situation und nicht über die Zukunft. Er weist daraufhin: „Es ist der 15 Spieltag gewesen, es bleiben noch 19 schwere Aufgaben. Step by step.“ Wie sein Vorgänger Lucien Favre es zu seinen Gladbacher Zeiten prägte: „Von Spiel zu Spiel denken.“

Auch als Büchler nachhakt, pariert Terzic: „Das ist jetzt der zweite nette Versuch von Ihnen. Es bleibt dabei: Es geht um uns. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, das Heute und Hier!“

BVB-Zukunft? Terzic bleibt cool

Dann geht Büchler noch einen Schritt weiter und fragt Terzic, ob es nicht sein Traum wäre, auch über die Saison hinaus beim BVB zu bleiben. Aber der 38-Jährige lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Ich darf jetzt schon seit zehn Jahren im Profi-Fußball arbeiten, das hätte ich vor elf Jahren noch nicht gedacht. Da ist so viel passiert. Ich bin 38, wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist. Aktuell geht es darum, dass ich der Mannschaft helfe.“

Die erneute Nachfrage zu seiner Zukunft beim BVB wehrt Terzic wieder gekonnt ab: „Das ist nicht mein Thema. Ich bin mir sicher, dass ich nächste Woche noch Cheftrainer bei Borussia Dortmund bin.“

Trotz mehrere Lockversuche bleibt Terzic im ganzen Interview sachlich, charmant, lässt sich keine Aussage zur möglichen Zukunft entlocken, wagt keine Kampfansage an die Bayern und blickt nicht weiter als eine Woche voraus. Auf diesem Gebiet ist Terzic trotz wenig Erfahrung offenbar schon Weltklasse.

