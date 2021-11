Sporting Lissabon – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Auseinandersetzungen in Lissabon! Mehrere BVB-Ultras festgenommen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Am Mittwochabend steigt in der Champions League die Begegnung Sporting Lissabon – Borussia Dortmund.

Für den BVB ist das Duell mit Sporting Lissabon ein kleines Endspiel. Mit einem Sieg könnte Borussia Dortmund den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale klarmachen.

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Alle Informationen zu der Begegnung Sporting Lissabon – Borussia Dortmund bekommst du hier im Live-Ticker!

Spielinfo:

Anstoß: Mittwoch, 21 Uhr

Stadion: Estadio José Alvalade (Lissabon)

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

14.20 Uhr: Wie der „kicker“ berichtet, sind in der Nacht vor dem Spiel nach einer Auseinandersetzung in und vor einer Lissaboner Bar mehrere BVB-Ultras festgenommen worden. aktuell sollen zwischen sieben und neun Personen in Untersuchungshaft sitzen und im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei Beamte der portugiesischen Polizei sollen in der Folge verletzt und im Krankenhaus behandelt worden sein.

Vor der Partie zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund wurden mehrere BVB-Ultras in der portugiesischen Hauptstadt nach einer Auseinandersetzung festgenommen worden. Foto: IMAGO / Team 2

10.40 Uhr: Zum ersten Mal seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United kann Jadon Sancho wieder jubeln. Es fällt eine große Last ab von dem Ex-BVB-Star, die Fans freut’s. >>> Hier mehr dazu.

9.30 Uhr: Wie an jedem Champions-League-Spieltag stellt sich wahrscheinlich der ein oder andere Fan immer die gleiche Frage: Wo werden die Spiele eigentlich übertragen? Die Partie zwischen Lissabon und den Dortmundern gibt es nicht im Free-TV zu sehen, sondern wird in voller Länge im Livestream bei DAZN übertragen.

Mittwoch, 6.10 Uhr: Guten Morgen an einem ganz besonderen Matchday. Heute, da sind sich praktisch alle einig, wird in Dortmunds Gruppe C die Vorentscheidung um den Einzug in die K.o.-Phase fallen.

21.39 Uhr: Vor dem Spiel gegen Lissabon steckt Rose in der Zwickmühle. Welche knifflige Entscheidung er treffen musst, erfährst du hier!

19.00 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Marco Rose gerade von einem Endspiel. „Wir spielen auf Sieg – wie immer. Wir wissen um was es für beide Mannschaften geht. Auf Unentschieden spielen ist keine Option“

18.47 Uhr: Fehlen wird Borussia Dortmund auch unter anderem Youssoufa Moukoko. Der 17-Jährige leidet unter einer Augenentzündung und hatte für seine Behandlung laut „Sport1“ ein Mittel bekommen, das noch von der Nationalen Doping Agentur gecheckt werden muss.

15.21 Uhr: Mats Hummels wird gegen Lissabon auch nur zuschauen können. Der Innenverteidiger fehlt nach der Roten Karte gegen Ajax Amsterdam.

14.55 Uhr: Am Montag kam Borussia Dortmund eine Schock-Meldung. Thorgan Hazard hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt aus. Hier mehr!

13.29 Uhr: Aufgrund des Hinspielsieges gegen Lissabon könnte Dortmund aber dennoch vorzeitig das Achtelfinale klarmachen. Mit einem Sieg würde der BVB den direkten Vergleich gewinnen und wäre uneinholbar für Lissabon.

13.17 Uhr: Der BVB erlitt zuletzt in der Champions League zwei heftige Rückschläge. Auf eine 0:4-Klatsche in Amsterdam folgte eine 1:3-Pleite im eigenen Stadion.

13.01 Uhr: In der Gruppe C liegen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon aktuell punktgleich auf den Rängen zwei und drei. Ajax Amsterdam führt die Gruppe mit 12 Zählern an, Besiktas liegt abgeschlagen auf Rang vier.

12.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Champions League-Spiel zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund. Wir versorgen dich hier mit den neusten Infos.