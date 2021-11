Sporting Lissabon – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Bitter! ER muss zuhause bleiben  

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Am Mittwochabend steigt in der Champions League die Begegnung Sporting Lissabon – Borussia Dortmund.

Für den BVB ist das Duell mit Sporting Lissabon ein kleines Endspiel. Mit einem Sieg könnte Borussia Dortmund den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale klarmachen.

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Alle Informationen zu der Begegnung Sporting Lissabon – Borussia Dortmund bekommst du hier im Live-Ticker!

-----------------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Mittwoch, 21 Uhr

Stadion: Estadio José Alvalade (Lissabon)

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

-----------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

-----------------------------------

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.00 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Marco Rose gerade von einem Endspiel. „Wir spielen auf Sieg – wie immer. Wir wissen um was es für beide Mannschaften geht. Auf Unentschieden spielen ist keine Option“

18.47 Uhr: Fehlen wird Borussia Dortmund auch unter anderem Youssoufa Moukoko. Der 17-Jährige leidet unter einer Augenentzündung und hatte für seine Behandlung laut „Sport1“ ein Mittel bekommen, das noch von der Nationalen Doping Agentur gecheckt werden muss.

15.21 Uhr: Mats Hummels wird gegen Lissabon auch nur zuschauen können. Der Innenverteidiger fehlt nach der Roten Karte gegen Ajax Amsterdam.

14.55 Uhr: Am Montag kam Borussia Dortmund eine Schock-Meldung. Thorgan Hazard hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt aus.

13.29 Uhr: Aufgrund des Hinspielsieges gegen Lissabon könnte Dortmund aber dennoch vorzeitig das Achtelfinale klarmachen. Mit einem Sieg würde der BVB den direkten Vergleich gewinnen und wäre uneinholbar für Lissabon.

---------------------------------------

---------------------------------------

13.17 Uhr: Der BVB erlitt zuletzt in der Champions League zwei heftige Rückschläge. Auf eine 0:4-Klatsche in Amsterdam folgte eine 1:3-Pleite im eigenen Stadion.

13.01 Uhr: In der Gruppe C liegen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon aktuell punktgleich auf den Rängen zwei und drei. Ajax Amsterdam führt die Gruppe mit 12 Zählern an, Besiktas liegt abgeschlagen auf Rang vier.

12.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Champions League-Spiel zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund. Wir versorgen dich hier mit den neusten Infos.