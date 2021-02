Sky90: Experte fassungslos wegen BVB-Star Mats Hummels – „Sie gehen ins Verderben“

Die Krise bei Borussia Dortmund wird immer schlimmer – nur einen Sieg holte Dortmund aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen. Bei Sky90 war die BVB-Krise deshalb selbstverständlich wieder ein Thema.

Für den Geschmack von Sky90-Experte bleibt Borussia Dortmund in der schwierigen Phase viel zu ruhig.

Sky90: Experte kann DIESES Verhalten nicht nachvollziehen

Nach dem Remis gegen die TSG Hoffenheim schlug Mats Hummels mal wieder versöhnliche Töne an: „Wir sind auf dem Weg der Besserung. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir das noch in dieser Saison sehen werden.“

Schon nach der Pleite gegen den SC Freiburg hatte Hummels sich vor die Kamera gestellt und ein ähnliches Statement abgegeben. Bei den Fans sorgte das für Fassungslosigkeit.

Dietmar Hamann, Experte bei Sky, kann die Aussagen von Hummels auch nicht mehr hören. „Mir fehlt es an Selbstkritik“, beginnt der 47-Jährige und führt weiter aus: „Wenn du als Spieler nicht zur Selbstkritik fähig bist, dann muss einer der Verantwortlichen die Sachen so ansprechen, wie sie sind und das passiert in Dortmund nicht.“

Sky90-Experte Dietmar Hamann zerlegt den BVB. Foto: imago images/Sven Simon

Hamann fordert klare Ansagen von Sportdirektor Michael Zorc, Sebastian Kehl oder BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. „Es herrscht gespenstige Stille“, findet Hamann.

Für ihn ist klar: „Sie gehen Hand in Hand ins Verderben“, und sagt weiter: „Es wird besser, wird uns erzählt, aber leider sehen wir das auf dem Platz nicht.“

In den vergangenen sechs Spielen holte der BVB nur einen einzigen Sieg. Das ausgerufene Ziel, die Champions League-Qualifikation, ist ernsthaft in Gefahr.

Matthäus bringt DIESE Trainer ins Gespräch

Deswegen fordert auch Sky-Experte Lothar Matthäus eine Veränderung beim BVB. Seiner Meinung nach müsse man den Trainer und die Mentalität der Spieler hinterfragen. Als mögliche Kandidaten für einen Trainerwechsel nennt er Matthias Sammer und Arsene Wenger, wobei er bei beiden nicht glaubt, dass sie den BVB für ein halbes Jahr übernehmen würden. (fs)