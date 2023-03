Sky-Experte platzt vor Kracher zwischen Bayern und BVB der Kragen! „Mit Füßen getreten“

Am Samstagabend richtet ganz Fußball-Deutschland seinen Blick auf die Münchner Allianz Arena, wenn es zum Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommt (18.30 Uhr live bei Sky). Doch auch in den vergangenen Tagen schauten Fußballfans in Deutschland bereits einzig nach München – der Grund: das Trainer-Beben beim Rekordmeister.

Zur Überraschung vieler Bundesliga-Fans – und offensichtlich auch zur Überraschung vieler Angestellter des FC Bayern – wurde Julian Nagelsmann vor die Tür gesetzt. Thomas Tuchel übernimmt nun beim FCB das Ruder und darf gleich zu seinem Debüt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund ran. Ein ehemaliger Star des FC Bayern München und heutiger Experte von Sky hat für die Trainer-Posse an der Säbener Straße wenig Verständnis.

Sky-Experte Matthäus redet Klartext vor Bayern – BVB

In seiner Kolumne für Sky lässt Lothar Matthäus kein gutes Haar an den Verantwortlichen des FC Bayern. Was den 62-Jährigen derart auf die Palme bringt, ist die Art und Weise, wie der Verein das Nagelsmann-Aus kommuniziert hatte. „Es ist mir ein Rätsel, wie es sein kann, dass ein italienischer Journalist als Erster über die Vorgänge an der Säbener Straße berichten kann“, so Matthäus in Bezug auf den italienischen Journalisten Fabrizio Romano, der offenbar bereits über das Nagelsmann-Aus berichtet hatte, bevor der scheidende Bayern-Coach selbst darüber informiert war.

„Viel schlimmer aus der Sicht von Nagelsmann finde ich, dass Uli Hoeneß, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in den letzten Wochen ihren Trainer so sehr gelobt haben, wie ich es zugunsten eines Chef-Coachs in München noch nie erlebt habe“, schreibt Matthäus. Der Sky-Experte ist sich daher sicher, „dass Nagelsmann der Rauswurf kalt erwischt hat“.

Vor FC Bayern – Borussia Dortmund: Großes Trainer-Beben!

Was Matthäus vor dem Kracher zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund so ärgert: „Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass das Familiäre, dieses beschützende Etwas, das diesen Verein von allen anderen unterscheidet, so nicht mehr vorhanden ist. Das Mia san mia wird teilweise mit Füßen getreten.“

Während Matthäus den Umgang mit Nagelsmann scharf kritisiert, hat er für die grundsätzliche Entscheidung eines Trainer-Wechsels durchaus Verständnis. „Dass man als Vereinsführung eines der größten Klubs der Welt die extrem hohen Ziele in Gefahr sieht und dann reagiert, ist professionell“, meint der Sky-Experte: „Dass man sich dann mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer, der möglicherweise nur noch ein paar Wochen verfügbar ist, sichert, ist genauso verständlich wie richtig.“

Sky-Experte tippt auf Bayern-Sieg gegen BVB

Außerdem hat er einen klaren Tipp für das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB: „Ich tippe darauf, dass Bayern mit zwei Toren Unterschied gewinnt und der große Favorit auf den Gewinn des Doubles bleibt. Auch wenn Borussia Dortmund in einer super Verfassung ist, glaube ich, dass auch hier der Faktor Tuchel eine große Rolle spielen wird.“