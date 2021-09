Sky-Hammer! Pay-TV-Riese und BVB machen gemeinsame Sache

Über diese Nachricht werden sich Fans von Borussia Dortmund, die ein Abo bei Pay-TV-Anbieter Sky haben, besonders freuen. Der Sender und der DFB-Pokalsieger machen ab sofort gemeinsame Sache und bieten Zuschauern ein vielfältiges Programm.

Die Kooperation zwischen Sky und dem BVB umfasst laut einer offiziellen Mitteilung die Bereiche Content, Vertrieb und Marketing. Das Unternehmen kündigt an, in Zukunft viele klubspezifische Inhalte ausstrahlen zu wollen.

Sky und der BVB: DARAUF können sich die Fans der Schwarzgelben freuen

Die Partnerschaft zwischen Sky und der Borussia sei „etwas völlig Neues“, kündigt BVB-Marketing-Geschäftsführer Carsten Cramer an. „Wir beim BVB haben Spaß daran, einen solchen neuen, innovativen Weg gemeinsam mit Sky zu gehen“, erklärt er weiter. Über mindestens vier Jahre soll der Deal laufen.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

Zum Startschuss präsentiert der Sender bereits zwei beliebte Formate, die in Zukunft Platz im linearen Fernsehen finden werden. Zum einen wird künftig regelmäßig das Feiertagsmagazin des BVB auf Sky zu sehen sein.

Hier blickt Stadionsprecher Norbert Dickel meist mit einem Spieler des Vereins auf den kommenden Spieltag. Ursprünglich auf dem YouTube-Kanal der Schwarzgelben zu sehen, wird dieses nun auch jeden Freitag um 17 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 empfangbar sein.

Zudem gewährt Sky auch Zugang zur Dortmunder Doku „BVB 09 – Stories who we are“, bei der die Mannschaft über eine ganze Saison begleitet wurde und spannende Einblicke zum Beispiel aus der Kabine nach dem Spiel beschert.

Weitere Aktionen zwischen BVB und Sky geplant

Darüber hinaus wolle man, so heißt es, auch die redaktionelle Zusammenarbeit intensivieren, sodass in Zukunft öfter Spieler und Verantwortliche in Sky-Formaten zu sehen sind. Auch ein spezielles Fan-Angebot für Interessierte, das sowohl Zugang zum Sky Supersport Ticket und BVB-TV bietet, ist in Planung.

Die Inhalte will Sky auf sämtlichen seiner Plattformen ausstrahlen. Linear im Fernsehen, über Sky Q, Sky Ticket oder digital über App und Website – die neue Partnerschaft soll so breit wie möglich ausgerollt werden. (mh)