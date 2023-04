Sky-Experte treibt Fans von Borussia Dortmund zur Weißglut – DIESE Aussagen sind der Grund

Selbst, als schon längst die nächsten Bundesligaspiele auf dem Programm standen, ging es an diesem Wochenende noch um Borussia Dortmund. Der Meisteranwärter war bereits am Freitagabend (28. April) in Bochum gestrauchelt und hatte den Ball im Titelrennen nach München zurückgespielt. Auch bei Sky wurde eifrig diskutiert.

Didi Hamann gehört am Samstagnachmittag zum festen Inventar des Pay-TV-Anbieters. Als Experte scheut er sich nicht, bei Sky kontroverse Thesen zu vertreten. Jetzt bringt er die Fans des BVB gegen sich auf.

Sky: Hamann verteidigt Elfer-Entscheidung

So ziemlich alle Experten waren sich nach Sichtung der TV-Bilder einig: BVB-Profi Karim Adeyemi war ein klarer Elfmeter verweigert worden. Danilo Soares hatte den Dortmunder im Strafraum zu fallen gebracht. Die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb allerdings stumm – und auch der Kölner Keller meldete sich nicht.

++ Sky: Schlechte Nachrichten für Pay-TV-Riesen – Konkurrenten schließen sich zusammen ++

Am Tag danach zeigte sich der Offizielle zerknirscht, gestand Fehler ein und erklärte, dass er sich „beschissen“ fühle. Umso kurioser erscheint es, dass Sky-Experte Hamann Stegemanns Entscheidung auch noch verteidigte.

„Der versucht den Ball gar nicht zu spielen“

Moderatorin Britta Hofmann veröffentlichte auf TikTok ein Video, in dem sie mit Hamann über dessen Ansicht spricht. „Du sagst, es war kein Elfmeter an Adeyemi?“, fragt die Sky-Moderatorin hörbar verwundert. Auf Hamanns „Nein“ antwortet sie: „Das kann ich nicht glauben. Du willst doch nur provozieren.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Daraufhin verteidigt Hamann seinen Standpunkt. „Der versucht den Ball doch gar nicht zu spielen, Britta“, antwortet der Ex-Profi. Er wolle nicht provozieren, ihm gehe es darum, dass richtig entschieden werde. Die Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld sei richtig gewesen. „Deshalb weiß ich nicht, warum er sich genau in die andere Richtung gedreht hat“, so Hamann.

Sky: Dortmund-Fans fassungslos

Besonders die Fans von Borussia Dortmund sind über die Aussagen des polarisierenden Experten fassungslos. „Experte Didi Hamann sagt, dass es kein elfmeterwürdiges Foul an Adeyemi war. Und widerspricht Schiedsrichter Stegemann , der den Fehler eingesehen hat. Ich bin sprachlos“, kommentiert ein User.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

„Hamann-Regel: Immer das Gegenteil von dem annehmen, was er sagt, dann passt es“, meint ein anderer ironisch. „Meint der das ernst?“, fragt ein weiterer entgeistert. Andere Fans bleiben dabei, dass der Sky-Experte versuche, „auf Krampf gegen den Strom zu schwimmen“.