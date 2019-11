Schalke – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Drückender S04 trifft nicht – Aufreger im BVB-Strafraum

Gelsenkirchen. Lange drückte Schalke, dann der BVB – und am Ende gab es keinen Sieger im Revierderby Schalke – Dortmund. 0:0 trennten sich die Ruhrpott-Klubs am Samstag. Vorrangig für die Schalker ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis, denn die Königsblauen hatten lange Zeit das Spiel im Griff und dicke Chancen auf den Siegtreffer.

Schalke – Dortmund: S04 erdrückt den BVB, trifft aber nicht

Dem BVB gehörte die erste Großchance des Revierderbys. Jadon Sancho bekam von Schalkes Defensive zu viel Raum, schoss aus 18 Metern scharf auf das Tor und zwang Nübel zu einer Großchance (3.).

Doch dann kam der S04. Immer mehr arbeiteten sich die Königsblauen in die Partie, Dortmund wackelte zunehmend. Zur Pause musste sich Schalke über das 0:0 ärgern. Erst war Salif Sané (28.) an der Latte, dann Suat Serdar (34.) am Pfosten und schließlich Rabbi Matondo (44.) freistehend an Marwin Hitz gescheitert.

Schalke - Borussia Dortmund: Es ging heiß her! Foto: imago images/Jan Huebner

Nach der Pause das gleiche Bild: Drückende Schalker nutzten ihre Chancen nicht, während der BVB im Schleudergang einfach nur froh war, dass noch kein Tor gefallen war. Für einen Aufwecker sorgte erneut Sancho (53.) der nach einer der wenigen sehenswerten und zielstrebigen BVB-Kombinationen mit einem Schlenzer haarscharf das Tor verfehlte.

Nach dieser Chance arbeitete sich Borussia Dortmund zurück in die Partie, gestaltete das Derby zunehmend ausgeglichen und kam zu weiteren Chancen. Favre und Wagner brachten weitere Stürmer, wollten den Derbysieg – doch das Tor fiel nicht.

Dafür ging noch ein Schrei durch die Arena. Nach seiner Einwechslung war Thorgan Hazard nach einer Schalke-Ecke mit der Hand am Ball. Die Zeitlupe zeigt: Brych hätte sich die Szene zumindest am Monitor noch einmal anschauen müssen. Tat er aber nicht.

Schalke – Dortmund: Der Live-Ticker zum Nachlesen

90.+3: Nix passiert mehr – Ende! Felix Brych pfeift ein spannendes, aber nicht hochklassiges Derby ab. Und Schalke muss sich ärgern, die Großchancen nicht genutzt zu haben.

90.: Drei Minuten Zugabe. Man kann die Spannung spüren.

88.: Die letzten Minuten brechen an. Ein inzwischen offenes Derby sucht noch seinen Sieger. Gibt es einen Lucky Punch? Die letzten Minuten würden eher für den BVB sprechen.

86.: Wechsel beim BVB: Hakimi geht, für ihn kommt Julian Brandt. Beide Trainer verstärken zum Schluss noch einmal ihre Offensiven.

84.: Den fälligen Freistoß für das Reus-Foul tritt Reus selbst, findet Piszczek, der bestmöglich aufs Tor zielt. Doch Nübel hat damit wenig Probleme.

83.: Wagner wechselt gleich noch einmal. Alessandro Schöpf kommt für Caligiuri.

83.: Salif Sané mit einem rüden Foul gegen Reus. Dafür gibt es völlig zurecht Gelb.

80.: Schalkes erster Wechsel: Kutucu für Matondo heißt Stürmer für Stürmer.

80.: Hazard marschiert quer durch den Schalker Strafraum, verpasst aber den besten Moment für den Abschluss. Der verspätete Schuss wird geblockt.

77.: Und während Schalke mit den vergebenen Großchancen hadert, kommt plötzlich der BVB und entwickelt eine echte Druckphase. Mehrere Kombinationsspiele landen im Strafraum, mehrere Abschlüsse inerhalb weniger Minuten. Dreht Dortmund den Spielstand auf den Kopf?

74.: Wechsel beim BVB: Akanji kommt für Delaney, sortiert sich in der Viererkette ein, während Weigl nach vorne auf die Sechs rutscht.

73.: Sancho! Der Engländer taucht rechts im Strafraum auf, zieht ab, rutscht dabei aber weg. Trotzdem geht der Schuss brachial aufs Tor und fordert Nübel. Der S04-Käptn besteht seine dritte Prüfung – alle drei durch Sancho.

70.: Gelb für Hazard wegen eines taktischen Fouls gegen Matondo nach Ballverlust.

69.: Schalke verplempert die nächste gute Chance. Kenny geht ab durch die Mitte, spielt Matondo frei, der aus 12 Metern halblinks abzieht und trotz guter Abschlussposition deutlich über das Tor schießt.

68.: Wieder Ecke Schalke, wieder Oczipka auf Burgstaller. Diesmal kratzt er ihn mit dem Fuß über der Grasnarbe Richtung Tor. Der Volley geht aber weit drüber.

65.: Es scheint, als habe Sanchos Großchance den BVB etwas zurück ins Spiel geholt. Vorher schien es eine Frage der Zeit, bis die Hausherren in Führung gehen. Nun gestaltet sich das Derby wieder deutlich ausgeglichener, auch wenn S04 noch deutlich mehr Ballanteil hat.

61.: Ein Schrei geht durch die Arena. Hand?! Hazard bekommt nach einer Schalke-Ecke den Ball tatsächlich an den Arm. Da hätte Brych zumindest mal am Monitor draufschauen müssen. Stattdessen lässt er weiterlaufen. Beziehungsweise unterbricht, aber weil Delaney sich bei der Ecke eine blutige Nase geholt hat.

59.: Mario Götze schleicht mit grimmiger Mine vom Platz, er und Favre würdigen sich keines Blickes.

57.: Hazard kommt, Götze geht für ihn vom Platz. Das lässt eine weitreichende Rotation in der Dortmunder Offensive vermuten.

57.: Hazard wird von Favre instruiert und wird gleich eingewechselt.

53: Der BVB meldet sich zurück! Endlich spielt die Edelfuß-Offensive der Borussen mal eine sehenswerte Kombination und kommt prompt zu einer dicken Chance. Am Ende einer Passkette schlenzt Sancho den Ball hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Nübel wäre wohl machtlos gewesen.

50.: Wieder Matondo! Der Youngster wird erneut steil geschickt, läuft wie in der 44. Minute allein auf Hitz zu und scheitert wieder an einer Glanztat des Keepers. Und WIEDER geht anschließend die Fahne hoch. Diesmal aber zurecht: Es war Abseits.

47.: Ecke Schalke, direkt auf den Kopf von Burgstaller. Hakimi klärt auf der Linie – es geht offenbar genau so weiter, wie es im ersten Durchgang endete.

46.: Weiter gehts. Schalke stößt an, unterstreicht seine Ambitionen direkt mit einem Abschluss nach wenigen Sekunden. Der war aber harmlos und wohl eher als Statement zu werten.

45.: Pause auf Schalke! 0:0 zur Pause. Für Schalke sehr ärgerlich, denn die Königsblauen hatten drei riesige Chancen, während auf Dortmunder Seite nur der frühe Sancho-Abschluss zu Buche steht.

44.: Matondo wird steil geschickt, geht allein auf Marwin Hitz zu. Der BVB-Keeper rettet mit einer Glanztat, anschließend geht die Abseits-Fahne hoch – zu Unrecht, wie sich zeigt.

43.: Böse Zungen könnten sagen, dass der BVB in sein Mailand-Problem zurückgefallen ist. Ehrgeiz will man den Borussen im Derby sicher nicht absprechen. Doch alle Offensivbemühungen sind ideenlos, vorne zu wenig Bewegung um das gegnerische Tor herum. So spielt man so lange den Ball hin und her, bis ein Schalker dazwischen ist.

39.: Dortmund kommt gerade nur zu Entlastungsangriffen, die aber alle weit vor einer Abschlussmöglichkeit mit einem Ballverlust enden. Der ist oft auch von aggressiven Schalkern provoziert. Ein Charakterzug, der vom BVB bislang kaum zu sehen ist.

34.: Nächste Mega-Möglichkeit für S04. Hummels trifft mit seinem Befreiungsschlag im Strafraum Delaney ins Gesicht, der Ball flieg vor die Füße von Serdar, der den Ball an Hitz vorbei an den Innenpfosten schießt. Die Kugel entscheidet sich, nicht über die Linie zu rollen. Knapper gehts nicht mehr.

29.: Matondo gleich mit dem nächsten Abschluss. Der BVB beginnt zu wackeln.

28.: Rumms! Nach einer Ecke trifft Salif Sané mit Wucht die Latte! Dicke Chance für S04.

23.: Hitz nach einem abgefälschten Caligiuri-Schuss mit einer ersten Unsicherheit. Er läuft heraus, auf einen BVB-Verteidiger auf und verpasst den Ball. Der trudelt aber ins Toraus, es gibt Abstoß.

22.: Harit mit gestrecktem Bein gegen Witsel, jetzt wird es ruppig.

20.: Nächste Gelbe. Stambouli kommt auf dem Weg zu einem Befreiungsschlag zu spät und tritt Hakimi voll gegen den Fuß. Das gibt, nach Rücksprache mit den Assistenten, eine Verwarnung.

19.: Kurzer Blick über den Spielfeldrand. Im Revierderby der Amateure hat Schalkes U23 in Dortmund einen satten 5:1-Sieg nach 0:1-Pausenrückstand eingefahren. Ungefähr davon träumt gerade auch die Nordkurve.

18.: Julian Weigl holt sich nach einem Check gegen Matondo die erste Gelbe Karte der Partie ab.

13.: Schalke holt sich Oberwasser. Matondo holt eine Ecke raus, Delaney blockt die mit dem Rücken weg. Gleich noch eine Ecke hinterher.

10.: Jetzt kommt auch Schalke! Zweite Torannäherung durch Mascarell – beide Male wurde aber knapp daneben gezielt. Schön zu sehen: Kein Team versteckt sich hier, beide haben das Visier.. naja.. halb oben.

6.: Die Nordkurve präsentiert eine ganze Reihe von gestohlenen BVB-Fanutensilien. Eine fette Provokation Richtung Gästeblock.

Erste Großchance: Nübel vereitelt den starken Abschluss von Jadon Sancho. Foto: imago images/Uwe Kraft

3.: Und trotzdem direkt eine dicke Chance für die Gäste. Schalke lässt, immer eine schlechte Idee, Jadon Sancho zu viel Platz. Der zieht von der Strafraumlinie ab und zwingt Nübel zu einer Glanzparade. Der Schalke-Keeper gewinnt.

3.: Die erste Nachricht: Keins der beiden Teams rennt wie von der Tarantel gestochen los. Beide suchen erst einmal die ersten Ballkontakte, um ins Spiel zu finden.

1. Minute: Los gehts! Das Revierderby läuft!

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 26.10.2019, 15.30 Uhr

Ort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Schiedrichter: Felix Brych

15.33 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich. Der Grund: Im Auswärtsblock wurden zahlreiche Bengalos und Rauchbomben gezündet. Felix Brych wartet noch, bis sich der Rauch etwas verzogen hat.

15.28 Uhr: Eine Wahnsinns-Choreo auf der Nordkurve zum Einlauf der Spieler. Hier gibts erste Bilder >>

15.25 Uhr: Entwarnung bei Nübel! Offenbar war es nur ein Schreckmoment. Der Keeper betritt als Kapitän den Platz und wird spielen.

15.17 Uhr: Gibts doch nicht! Nach Bürki (Grippe) hat sich nun offenbar auch Alexander Nübel beim Aufwärmen verletzt und fällt aus. Der Torwarttrainer Henzler spricht intensiv mit Ersatzmann Markus Schubert. Feiert der Neu-Schalker ausgerechnet im Derby sein Debüt?

15.04 Uhr: Einen Zwischenfall gab es nun leider doch bei der Anreise der BVB-Fans nach Gelsenkirchen. Bei der Einfahrt des Sonderzuges in den Hauptbahnhof Gelsenkirchen zündeten zwei Personen Pyro und warfen sie auf den Bahnsteig. Bislang liegen keine Berichte zu Verletzten vor.

15.00 Uhr: Michael Zorc macht klar: „Ich erwarte, dass alle wissen, dass es nicht nur um 3 Punkte, um die Tabelle geht. Ein Sieg beeinflusst die ganze Stimmung, wenn man mit einem Sieg zurück nach Dortmund fährt.“

14.45 Uhr: Die BVB-Formation riecht stark nach einer Rückkehr zum Favre-System 4-2-3-1. Zuletzt hatte es Dortmund in Mailand mit einer Dreierkette versucht.

14.33 Uhr: Nach dem Bürki-Hammer lässt Lucien Favre die nächste Bombe platzen: Manuel Akanji steht erstmals nicht in der Startelf der Schwarzgelben. In der Abwehr des BVB, die wieder in einer Viererkette organisiert ist, steht Hummels neben Weigl. Schalke-Coach Wagner sorgt dagegen für keine Überraschung. Immerhin: Suat Serdar ist noch rechtzeitig fit geworden.

14.30 Uhr: Die bestätigten Aufstellungen:

Schalke: Nübel – Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka – Serdar, Mascarell – Caligiuri, Harit – Burgstaller, Matondo

Dortmund: Hitz – Piszczek, Weigl, Hummels, Guerreiro – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Hakimi – Götze

14.23 Uhr: Hiobsbotschaft für den BVB vor Anpfiff. Torhüter Roman Bürki fällt mit einem grippalen Infekt aus. Der Schlussmann, der in den letzten Spielen mit starken Paraden Punkte festhielt, wird von Marwin Hitz ersetzt.

14.09 Uhr: Auch die Arena füllt sich langsam. Voller Vorfreude konnten es viele Fans der Königsblauen nicht mehr aushalten und stehen schon jetzt in der Nordkurve. Und auch die Schalke-Profis treffen jetzt ein – der Mannschaftsbus bringt sie vor die Katakomben.

13.59 Uhr: Irre Vorsichtsmaßnahmen an der Arena. Die Treppenhäuser des Stadions wurden in Sichtschutz-Planen eingepackt, außerdem wurden zahlreiche Sichtschutz-Zäune aufgestellt. Alles nur, damit die Fanlager sich nicht sehen und so provozieren können.

13.45 Uhr: In einer Viertelstunde ist Anpfiff für das Revierderby der Zweitvertretungen in der Regionalliga West. Schalke läuft dort auch mit ordentlich Profi-Unterstützung auf: Steven Skrzybski, Jonas Carls, Fabian Reese und Nassim Boujellab sind gegen den BVB in der Startelf,.

13.30 Uhr: Der Countdown läuft! In 120 Minuten erfolgt der Anpfiff. Der Sonderzug der BVB-Fans ist inzwischen in Gelsenkirchen angekommen, bisher verlief laut Bundespolizei alles reibungslos.

Der zusätzliche Zug ist in #Gelsenkirchen eingetroffenen.



Herzlichen Willkommen Fans von @BVB



Bitte den ersten Treppenabgang nutzen! — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) October 26, 2019

12.51 Uhr: Die Vorsichts-Maßnahmen der Polizei zum Revierderby sind hoch, aber nicht außergewöhnlich hoch. Die Polizei erwartet ein „normales“ Derby, doch nicht wenige befürchten Randale. Erstmals dürfen die Randalierer des Skandal-Derbys von 2013 wieder in die Arena, deshalb gibt es auch den ersten Auftritt der Ultra-Gruppen seit fünf Jahren. Das planen die BVB-Ultras >>>

12.01 Uhr: „Das Derby kommt zum richtigen Zeitpunkt!“, ist sich Sebastian Kehl sicher. Mit noch etwas Wut im Bauch von der Inter-Pleite am Mittwoch gilt es für den BVB-Sportdirektor jetzt, keinen Zweifel zuzulassen, mit vollem Einsatz für den Derbysieg zu brennen.

10.17 Uhr: Bahnreisende, nicht nur die, die zum Derby auf Schalke wollen, sollten sich auf was gefasst machen. Heute droht ein regelrechtes Zug-Chaos im Ruhrgebiet. Die Polizei hat einige mahnende Hinweise zusammengefasst, die du hier nachlesen kannst >>

Samstag, 26. Oktober, 8.41 Uhr: Der Derbytag! Heute gilts: Formkurve, letzte Ergebnisse, Verletztenstand – alles egal. Beim Revierderby gelten keine Ausreden.

19.17 Uhr: Auf BVB-Seite herrscht bei Paco Alcácer und Marcel Schmelzer bittere Gewissheit: Beide haben keine Chance auf einen Derby-Einsatz. Die Tore von Alcácer werden beim BVB schmerzlichst vermisst, ein Derby-erfahrener Schmelzer wäre zumindest als Backup sicher auch gern gesehen gewesen.

17.03 Uhr: Unklar ist bis zum Schluss, ob Schalke mit Suat Serdar auflaufen kann. Der Neu-Nationalspieler kämpft mit Adduktorenproblemen, ein Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden.

15.49 Uhr: Der BVB kann gegen Schalke offenbar wieder auf den zuletzt kranken Marco Reus zurückgreifen. Schalke muss hingegen vermutlich weiter auf Weston McKennie verzichten. Der Amerikaner fehlte beim Abschlusstraining.

12.37 Uhr: In der Liga lief es zuletzt für Schalke nicht mehr so rund wie noch in den ersten Wochen der Saison. Gegen Köln (1:1) und in Hoffenheim (0:2) holte S04 nur einen Punkt. Der BVB kam besser aus der Länderspielpause und gewann 1:0 gegen Tabellenführer Gladbach.

9.54 Uhr: In der vergangenen Saison lieferten Schalke und Dortmund sich zwei packende Derbys. Im Hinspiel siegte der BVB 2:1 auf Schalke, im Rückspiel feierten die Königsblauen einen 4:2-Erfolg.

Freitag, 25. Oktober, 7.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Derby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.