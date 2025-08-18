Große Überraschung vor Rot-Weiss Essen – BVB: Kovac-Entscheidung sorgt für Wirbel

Seit Wochen freuen sich Fans von Rot-Weiss Essen und BVB auf dieses Pokalspiel. Es ist ein Duell der beiden Vereine, die eine lange und enge Fanfreundschaft verbindet. Doch so groß die Freude über die Begegnung ist, gab es vor Anpfiff plötzlich Aufregung.

Grund dafür ist die Startaufstellung der Dortmunder. BVB-Coach Niko Kovac hat sich nämlich gegen Rot-Weiss Essen dazu entschieden, den einzigen Neuzugang in diesem Sommer nicht aufzustellen.

Rot-Weiss Essen – BVB: Kovac-Entscheidung sorgt für Wirbel

Er ist für viele BVB-Fans die große und bislang auch einzige Hoffnung für die bald anstehende Saison: Jobe Bellingham. Der jüngere Bruder von Ex-Dortmund-Star Jude Bellingham steht schon jetzt im Fokus. Gegen Rot-Weiss Essen gibt es aber Wirbel um den jungen Engländer.

Auch interessant: Große Ehre für Ex-BVB-Star! Borussia Dortmund macht es offiziell

Denn Bellingham steht nicht in der Startelf für die Begegnung der ersten Pokalrunde gegen RWE. Niko Kovac hat sich stattdessen für das Mittelfeld für Marcel Sabitzer und Pascal Groß entschieden. Bei den Dortmunder Anhängern sorgt die Entscheidung in den sozialen Medien jedenfalls für mächtig Aufregung.

„Warum Bellingham nur auf der Bank? Genau den brauchen wir in solchen Spielen“, „Ein Transfer in diesem Sommer und der darf nicht mal von Beginn an ran“ und „Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich sehe, dass Bellingham nicht von Anfang an ran darf“, heißt es unter anderem von den BVB-Fans.

Ryerson fehlt angeschlagen

Den Grund, wieso Bellingham beim Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und BVB nur auf der Bank sitzt, ist wohl eine Zahnoperation. Deshalb reicht es noch nicht für die vollen 90 Minuten. Gut möglich, dass er in der 2. Halbzeit dann eingewechselt wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Julian Ryerson ist dagegen tatsächlich angeschlagen. Der Norweger fehlt nach einem Schlag auf die Wade, erklärt Borussia Dortmund. Er wird durch Yan Couto in der Abwehr ersetzt.

Das ist die Aufstellung der Dortmunder: Kobel – Bensebaini, Anton, Mane – Svensson, Sabitzer, Nmecha, Groß, Couto – Guirassy, Beier.