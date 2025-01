Jude Bellingham: Knall bei Real Madrid! Superstar vor ungewisser Zukunft

Nur neun Punkte in der Champions League, ein verlorenes Pokalfinale gegen Barcelona und ein ganz enger Titelkampf mit den beiden größten Rivalen – die aktuelle Saison bei Real Madrid läuft für Jude Bellingham und Co. alles andere als einfach.

Kurz nach Beginn des Jahres folgt nun die nächste bittere Nachricht für Jude Bellingham und seine Teamkollegen: Trainer Carlo Ancelotti wird die Königlichen nach der Saison wohl verlassen.

Jude Bellingham: Ancelotti-Ära endet im Sommer

Real Madrid und Ancelotti gewannen gemeinsam alles, was es zu gewinnen gibt. In der laufenden Saison steht der Italiener aber immer wieder in der Kritik. Nun hat der Chefcoach der Madrilenen eine pikante Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wird Ancelotti die Madrilenen nach der laufenden Saison verlassen. 2021 ist er nach Madrid zurückgekehrt und hat seitdem ein Team geschaffen, das jeder im europäischen Fußball fürchtet.

Dreimal gewann er mit den Königlichen die Champions League und formte nebenbei Spieler wie Vinicius Junior oder Federico Valverde zu absoluten Weltstars. Nebenbei hatte er großen Anteil an Verpflichtungen von Bellingham oder Kylian Mbappe.

Alonso als neuer Real-Coach?

Wie es für Ancelotti nach dem Sommer weiter gehen wird, ist noch unklar. Zuletzt gab es immer wieder lose Gerüchte, dass er in seine Heimat zurückkehren würde. Erste leichte Flirts gab es mit der AS Roma, für die er zwischen 1979 und 1987 achte Jahre lang spielte. Wird er also statt des Ex-BVB-Akteurs Bellingham ab dem Sommer den Ex-Dortmunder Mats Hummels trainieren?

Als heißester Kandidat auf das Ancelotti-Erbe wird seit vielen Monaten Leverkusens Double-Trainer Xabi Alonso gehandelt. Der Spanier hat eine lange Real-Vergangenheit als Spieler und galt schon im vergangenen Sommer als Option. Klappt es nun im zweiten Anlauf?