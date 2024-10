Real Madrid – Borussia Dortmund: Fans rasten komplett aus – „Darf nicht wahr sein“

Ob DAS jemand vor dem Spiel erwartet hätte? Seit Jahren dominiert Real Madrid die Champions League und macht dabei auch die deutschen Teams immer wieder nass. Dieses Mal stand der spanische Top-Klub am Rande einer Niederlage – jedenfalls nur fast.

Am 3. Spieltag der Königsklasse sorgte der BVB für eine faustdicke Überraschung. Zumindest für knapp 60 Minuten. Während Borussia Dortmund sich als sicherer Sieger sah, drehte Real Madrid nach dem Seitenwechsel so richtig auf. Die Fans der Schwarzgelben waren bedient.

Real Madrid – Borussia Dortmund: Fans rasten komplett aus

In der Bundesliga oftmals pfui, in der Champions League hui. So in etwa kann man die aktuelle Saison von Borussia Dortmund beschreiben. Jedenfalls bis zum Spiel gegen Real Madrid. Bis zur 59. Minute sah es nach einem überraschenden Sieg für die Dortmunder aus. Donyell Malen und Jamie Gittens sorgten zur Halbzeit für die 2:0-Führung für den BVB.

Nach dem Seitenwechsel sah alles aber ganz anders aus. Real Madrid drehte komplett auf und machte durch einen Doppelschlag in der 60. und 62. Minute den Ausgleich. Antonio Rüdiger und Vinicius Junior brachten das Bernabeu zum Ausflippen.

In der Schlussphase war Dortmund dann komplett fertig. So konnten die Madrilenen die Partie dann für sich entscheiden. Lucas Vazquez und zwei weitere Tore von Vinicius sorgten für einen 5:2-Sieg für den Titelträger.

„Darf nicht wahr sein“

Dementsprechend waren die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zur Partie Real Madrid – BVB. „Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man nach einer 2:0-Führung noch verlieren?“, „Ich fass es nicht. So gut gespielt und dann am Ende richtig abgekackt“ und „Na toll. Kaum führt man, verkackt man das Spiel direkt“, heißt es von den Dortmunder Fans.

Die Enttäuschung beim Revierklub ist groß. Nach dem 3:0 gegen den FC Brügge und dem 7:1 gegen Celtic Glasgow gibt es nun auch in der Champions League den ersten Rückschlag für die Mannschaft von Nuri Sahin.