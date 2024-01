Raphael Guerreiro: Kein Jahr bei Bayern – ergreift der Ex-BVB-Star schon wieder die Flucht?

Erst im Sommer verließ Raphael Guerreiro Borussia Dortmund ablösefrei in Richtung München und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Nur ein halbes Jahr später gibt es erneut Wechselgerüchte um den Portugiesen.

Ein Klub aus Saudi-Arabien soll um Raphael Guerreiro buhlen und eine Verpflichtung in diesem Winter anstreben. Verlässt der Ex-BVB-Star den FC Bayern München nach nur einem halben Jahr wieder?

Raphael Guerreiro: Saudi-Klub lockt Ex-BVB-Star

Zum Nulltarif wechselte Guerreiro im Sommer von Dortmund nach München. Nur neun Mal kam er seitdem zum Einsatz, was aber hauptsächlich an seinen Verletzungen lag. Erst fehlte er mit einem Muskelbündelriss bis Ende September, dann musste er wegen eines Muskelfaserrisses bis Mitte November pausieren. Inzwischen ist er aber angekommen, stand in den letzten drei Bundesliga-Spielen in der Startelf.

Nach nur einem halben Jahr gibt’s nun schon wieder die ersten Abgangsgerüchte. Laut der französischen Zeitung „L’Equipe“ buhlt Al-Hilal aus Saudi-Arabien um den Portugiesen. Der Klub um den brasilianischen Superstar Neymar suche derzeit nach einem Linksaußen und sei dabei auf Guerreiro und Lucas Digne (Aston Villa) aufmerksam geworden.

Dem Bericht zufolge habe Al-Hilal sogar schon Kontakt zu Guerreiro aufgenommen. Der Saudi-Klub plane demnach eine Leihe mit Kaufoption.

Abgang überhaupt realistisch?

Dass Guerreiro den FC Bayern München aber schon nach einem halben Jahr wieder verlässt, ist äußerst unwahrscheinlich. Guerreiro galt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Außerdem kündigte der Portugiese an, mit dem FC Bayern mehrere Titel gewinnen zu wollen.