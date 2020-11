Zoff zwischen Pierre-Emerick Aubameyang und Toni Kroos! Ex-BVB-Star scharf attackiert – „So ein Quatsch!“

Beef zwischen Toni Kroos und Pierre-Emerick Aubameyang!

Toni Kroos hat sich in seinem Podcast negativ über kreative, ausgefallene Torjubel geäußert und nannte dabei auch explizit Pierre-Emerick Aubameyang als Beispiel. Der Ex-BVB-Star ließ sich das aber nicht gefallen und konterte auf die Kritik.

Pierre-Emerick Aubameyang kontert auf Kroos-Kritik

Im Podcast „Einfach mal luppen“ hat Toni Kroos mit seinem Bruder Felix ordentlich über verrückte Torjubel abgeledert. „Einstudierte Tänze oder Choreografien“, wie beispielsweise bei Antoine Griezmann, bezeichnet Toni Kroos als „schon sehr albern“.

„Noch schlimmer“ findet Kroos allerdings, „wenn da irgendwelche Gegenstände in Stutzen versteckt werden. Kollege Aubameyang hat das mal zelebriert und seine Maske rausgeholt. Da hört es bei mir auf. Das finde ich auch kein gutes Vorbild. So ein Quatsch!“

Pierre-Emerick Aubameyang jubelte mit Marco Reus mit Masken. Foto: imago/Sven Simon

Bei Twitter ist Ex-BVB-Star Aubameyang nun auf die Aussagen von Kroos aufmerksam geworden. Zunächst fragte er, ob Toni Kroos das wirklich gesagt habe. Dann reagiert er aber ohne Antwort des deutschen Weltmeisters.

„Hat dieser Toni Kroos Kinder?“

„Nebenbei, hat dieser Toni Kroos Kinder?“, fragte der Gabuner bei Twitter und schrieb dann: „Nur zur Erinnerung: Ich habe es für meinen Sohn einige Male getan, und ich werde es wieder tun.“ Und weiter: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie eines Tages Kinder haben und sie so glücklich machen, wie zum Beispiel diese Grundschüler.“

Aubameyang postete ein gemaltes Bild von einem Grundschüler aus London. Sein Auftrag war, zu malen, was für ihn Glück bedeutet. Er malte ein Bild von Aubameyang.

Die Antwort von Toni Kroos ließ nicht lange auf sich warten. „DIESER Kroos hat 3 Kinder“, reagierte er lediglich auf Aubameyangs Frage.

THIS Toni Kroos has 3 Kids😘 https://t.co/7OTx9KS0pj — Toni Kroos (@ToniKroos) November 12, 2020

Aubameyang will also auch in Zukunft verrückt jubeln. Einst jubelte er beim BVB zusammen mit Marco Reus als Batman und Robin. Gegen Toni Kroos kann er so einen Jubel in dieser Saison aber nicht auspacken, außer Real Madrid steigt in die Europa League ab. (fs)