PSG – BVB Dortmund im Live-Ticker: So läuft das Geisterspiel in Paris ab

Am Mittwochabend kommt es in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund. Das Hinspiel hatte der BVB gegen PSG 2:1 gewonnen.

Die erste traurige Nachricht gab es bereits rund 48 Stunden vor Anpfiff des Duells Paris – Dortmund: Das Champions-League-Spiel zwischen PSG und BVB wird wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden.

Champions League: PSG – BVB Dortmund im Live-Ticker

Im leergefegten Prinzenpark kämpfen PSG und BVB nun am Mittwochabend ab 21 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Alle Infos zur Champions League und zum Spiel PSG – BVB Dortmund.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Paris – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

------------------

+++ BVB – Schalke: Revier-Derby wird Geisterspiel! Corona-Verdacht bei S04-Geschäftsstelle +++

------------------

Mögliche Aufstellungen:

PSG: Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat – Gueye, Paredes – di Maria, Neymar – Cavani, Mbappé

BVB: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Hazard – Haaland

------------------

14.09 Uhr: Für den BVB läuft es im Jahr 2020 bisher rund. In der Liga gewann Borussia Dortmund sieben von acht Spielen. Am vergangenen Spieltag gab es einen 2:1-Sieg im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach. Der BVB befindet sich in der Bundesliga auf dem 2. Tabellenplatz – vier Punkte hinter den Bayern.

11.38 Uhr: In der heimischen Liga ist PSG mal wieder das Maß der Dinge. Nach 28 Spieltagen führt Paris die Tabelle souverän an. Der Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille beträgt 12 Punkte. In den vergangenen Wochen präsentierte Paris sich enorm torhungrig. Die vergangenen PSG-Spiele in Frankreich im Überblick

9. Februar, Liga

PSG – Lyon 4:2

PSG – Lyon 4:2 12. Februar, Pokal

Dijon – PSG 1:6

Dijon – PSG 1:6 15. Februar, Liga

Amiens – PSG 4:4

Amiens – PSG 4:4 23. Februar, Liga

PSG – Bordeaux 4:3

PSG – Bordeaux 4:3 29. Februar, Liga

PSG – Dijon 4:0

PSG – Dijon 4:0 4. März, Pokal

Lyon – PSG 1:5

10.03 Uhr: Das Hinspiel hatte Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen. Im heimischen Stadion spielte der BVB das Star-Ensemble von PSG an die Wand und konnte sich ein wenig ärgern, dass er „nur“ 2:1 gewann. Stürmerstar Erling Haaland erzielte die beiden Treffer für die Schwarzgelben.

8.21 Uhr: Eine bittere Entscheidung gab es schon zwei Tage vor dem Spiel zwischen Paris und Dortmund in der Champions League: Wegen des Coronavirus bleiben die Tribünen im Prinzenpark leer. Am Mittwochabend kann der BVB sich an die trostlose Kulisse schon mal gewöhnen. Denn auch am Samstag beim Derby gegen Schalke wird es keine Zuschauer geben.

Dienstag, 10. März, 7.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Hier bekommst du alle Infos rund um die Partie.