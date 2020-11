Ousmane Dembélé: Tiefschlag! Trainer wird deutlich: „Es liegt an ihm“

Viel Ärger, viele Krisen, viele Verletzungen: Für Ousmane Dembélé lief es in drei Jahren FC Barcelona selten rund.

Nun nimmt der Ex-BVB-Star einen weiteren Anlauf – vielleicht seinen letzten in Barcelona. Weil die hochverschuldeten Katalanen die Skandalnudel im Sommer nicht einmal für einen Spottpreis loswurden, bekommt er nun noch eine Chance.

Tiefschlag für Ousmane Dembélé – EM rückt in weite Ferne

Nach monatelanger Pause wegen einer schweren Muskelverletzung hat Ousmane Dembélé sich zurückgekämpft. In der Champions League lief es mit zwei Toren in den ersten drei Spielen bereits richtig gut und auch in LaLiga durfte er nach nur einem Kurzeinsatz in den ersten fünf Partien zuletzt häufiger ran.

Nach tiefen Fall rappelt sich Ousmane Dembélé bei Barca gerade wieder auf. Foto: imago images/Insidefoto

Nun aber muss der Flügelstürmer wieder einen bitteren Rückschlag verkraften. Für die anstehenden Länderspiele wurde der Franzose von Nationaltrainer Didier Deschamps nicht berücksichtigt.

Obwohl Ousmane Dembélé zuletzt mehrfach in der Barca-Startelf stand, hält Deschamps den Weltmeister für nicht fit genug. Auch zwei Jahre nach seinem letzten Länderspiel steht der 23-Jährige weiter auf der Warteliste.

Dembélé nicht nominiert – Deschamps: „Es liegt an ihm, sein Potenzial wieder auszuschöpfen“

„Er kommt von einer schweren Verletzung zurück. Wir müssen ihm Zeit geben“, gibt der Frankreich-Trainer sich im Interview mit der spanischen Zeitung „AS“ diplomatisch – lässt aber durchblicken, dass die mangelnde Fitness nicht der einzige Grund für die Nicht-Nominierung ist.

„Er hatte körperliche Probleme. Es liegt an ihm, sein volles Potenzial wieder auszuschöpfen“, sagt Deschamps weiter. Heißt im Klartext: Er glaubt einfach nicht, dass Dembélé derzeit seine Fähigkeiten voll abrufen kann.

Vorletzte Länderspielpause vor der EM 2021

Ein heftiger Tiefschlag für die einstige Skandalnudel des BVB. Die Länderspielpause, in der Weltmeister Frankreich gegen Europameister Portugal (Samstag, 20.45 Uhr) und Schweden (17. November, 20.45 Uhr) spielt, ist die letzte in diesem Jahr – und die Vorletzte bis zur Euro 2021. Ein EM-Ticket rückt für Ousmane Dembélé damit in weite Ferne.

16. November 2018: Das bislang letzte Länderspiel von Ousmane Dembélé. Foto: imago images/Jan Huebner

Immerhin: Eine Rückkehr zur „Equipe Tricolore“ schließt sein Nationaltrainer nicht grundsätzlich aus. „Hat er noch eine Chance? Ja, natürlich. Wir müssen ihm Zeit geben. Ich weiß, wozu er fähig ist.“