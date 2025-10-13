Üble Szene! BVB-Fans schrecken bei Nordirland – Deutschland sofort auf

Was Spieler und Vereine während der Länderspielpause gar nicht gebrauchen können, sind Verletzungen oder Blessuren. Deshalb haben viele Bundesligisten ganz genau auf das Spiel Nordirland – Deutschland geschaut. Schließlich spielen viele Stars im DFB-Team.

Der BVB beispielsweise wird ganz genau auf Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck geschaut haben, die beide bei Nordirland – Deutschland in der Startelf standen. Und wie es so kommen musste, gab es eine Schrecksekunde um einen der beiden Stars.

Nordirland – Deutschland: Üble Szene um BVB-Profi

Was war passiert? Es lief die 28. Minute bei Nordirland – Deutschland, als plötzlich Nico Schlotterbeck mit großen Schmerzen am Boden lag. Die Sorgen der deutschen und BVB-Fans waren in dem Moment groß. „Bitte nicht“, werden sich schon alle in Dortmund gedacht haben.

Schlotterbeck wurde von seinem Gegenspieler Jamie Ried im Mittelfeld mit offener Sohle am Bein getroffen. In den TV-Wiederholungen sah die Szene sogar noch übler aus. Ried hatte zwar im letzten Moment zurückgezogen, den Profi von Borussia Dortmund aber dennoch getroffen.

Schlotterbeck wurde behandelt, hatte sichtbare Schmerzen, konnte aber glücklicherweise weitermachen. In Dortmund wird man aufgeatmet haben. Ried bekam übrigens die Gelbe Karte dafür. In den sozialen Medien wurde von vielen BVB-Fans aber auch Rot gefordert.

Brisante Personalie Schlotterbeck

So konnten dann beide Profis bei Nordirland – Deutschland weitermachen. Auch wenn man beim BVB gerne darauf verzichtet hätte, Schlotterbeck im Nationaltrikot auflaufen zu sehen. Die Sorgen sind deshalb so groß, da er gerade erst aus einer langen Verletzung zurückkam.

So gab es auch von Dortmund-Coach Niko Kovac zuletzt eine Ansage Richtung Julian Nagelsmann, der ihn für die beiden Quali-Spiele zurecht nominierte. „Wir wollen ihn nicht verheizen“, sagte Kovac über Schlotterbeck. Zwischen dem BVB-Trainer und Nagelsmann habe es zwar keine direkten Absprachen gegeben, Kovac setzte dennoch auf Fingerspitzengefühl.

Die Personalie Schlotterbeck sorgt also weiter für Aufregung. Glück für das DFB-Team, dass er unverletzt aus der Szene gegen Ried rauskam.